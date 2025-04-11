CANAL RCN
Deportes

Darwin Quintero no va más en Pereira: ya suena para tres grandes de la Liga BetPlay

El veterano jugador tomó la decisión de no continuar en Deportivo Pereira tras la crisis administrativa y ya explora su futuro en una nueva institución del FPC.

Carlos Darwin Quintero Deportivo Pereira
FOTO: Darwin Quintero - IG

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
09:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carlos Darwin Quintero, a sus 38 años, tomaría un nuevo rumbo en su carrera deportiva y es que el delantero ha sido uno de los principales voceros del plantel profesional de Deportivo Pereira que tomó la decisión de irse a paro por los incumplimientos laborales de las directivas de la institución.

Toman radical decisión contra el Deportivo Pereira por incumplimiento de salarios
RELACIONADO

Toman radical decisión contra el Deportivo Pereira por incumplimiento de salarios

El 'Científico' está a la espera de que se resuelva la situación en cuanto a sus salarios adeudados, pero mientras esto pasa, ya tomó una decisión pensando en su futuro y es que no va más con el Pereira. De acuerdo a lo reportado desde la capital risaraldense, el capitán ya se despidió de sus compañeros y busca opciones para 2026.

El futuro inmediato de Carlos Darwin Quintero

Quintero tiene contrato con Deportivo Pereira hasta diciembre de 2025, por lo que no sería una renuncia anticipada como hicieron varios de sus compañeros, sino que simplemente no renovará el vínculo. Eso sí, no podría jugar los partidos restantes de la Liga BetPlay, pues el Ministerio del Trabajo ordenó la suspensión de actividades del equipo.

A pesar de su edad, el jugador todavía tiene mercado en el fútbol colombiano, pues durante este 2025 jugó un total de 39 partidos, marcó 11 goles y entregó 7 asistencias, por lo que el rendimiento todavía es aceptable para competir a primer nivel.

Los primeros interesados en Carlos Darwin Quintero

De acuerdo a lo informado por el periodista Pipe Sierra de Win Sports, ya hay equipos que preguntaron por sus condiciones. Se trata de Millonarios y América de Cali, que han realizado algunos avances, pero no hay nada concreto por el momento.

Además, se reportó en 'El Vbar' de Caracol Radio que en Junior de Barraquilla también están interesados en hacerse con sus servicios de cara al próximo año, por lo que también habría que tenerlo en la baraja de posibilidades.

Leonardo Castro reveló el apodo que le tenían a Falcao García en Millonarios: ¿Fin de 'El Tigre'?
RELACIONADO

Leonardo Castro reveló el apodo que le tenían a Falcao García en Millonarios: ¿Fin de 'El Tigre'?

De entrada, Darwin confesó ser hincha de América, pero su salida del equipo a finales de 2023 se dio por decisión del técnico Lucas González, quien semanas después fue despedido. Habrá que ver si existe un segundo ciclo o se exploran nuevas opciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Enrique se pronunció sobre expulsión de Luis Díaz: fue claro con la jugada

Tottenham

El tremendo golazo del Tottenham que califican como el mejor del año en Champions

Alfredo Morelos

Alfredo Morelos rompió el silencio y habló de frente sobre su salida de Atlético Nacional

Otras Noticias

Meta

Soldados secuestrados en el Meta fueron liberados por segunda vez

Los uniformados, que se encontraban en manos de la población local, recupoeraron su libertad tras ser entregados a la Defensoría del Pueblo.

Estados Unidos

VIDEO | Impresionantes imágenes de la explosión tras accidente de un avión en Estados Unidos

El avión se estrelló cuando estaba despegando. Las llamas consumieron todo a su paso.

Artistas

Reconocido actor confirmó el fin de su relación: ¿qué pasó?

Empleo en Colombia

El patrón que afecta a los empleados más eficientes y que no se quejan en las empresas

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?