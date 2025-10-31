Toman radical decisión contra el Deportivo Pereira por incumplimiento de salarios

En pleno cierre de la Liga BetPlay, hay una crítica situación al interior de un histórico equipo: el Deportivo Pereira.

RELACIONADO Promesa de Deportivo Pereira presentó su renuncia y varios clubes de la Liga BetPlay ya lo están buscando

El pasado 23 de septiembre, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que a los jugadores del Pereira les estaban debiendo su salario y demás obligaciones laborales.

Las deudas con la plantilla de jugadores

Hasta ese momento, les debían dos pagos trimestrales y un mes de salario. “Estos incumplimientos afectan y comprometen la estabilidad económica y emocional de nuestros compañeros”, cuestionó Acolfutpro.

Cabe mencionar que el Pereira quedó campeón por primera vez en su historia en el segundo torneo de 2022. Esto le permitió participar desde la fase de grupos en la Copa Libertadores del año siguiente.

El matecaña clasificó a la segunda fase tras quedar segundo del grupo F. El camino continental avanzó a buen paso, tras derrotar a Independiente del Valle en los octavos. Sin embargo, el sueño acabó cuando se topó con Palmeiras.

Trabajadores afectados no podrán ser despedidos

En el primer torneo de 2024, el Pereira volvió a tener una actuación destacada tras quedar tercero en la tabla general. En los cuadrangulares quedó eliminado en el grupo que compartió con Atlético Bucaramanga.

El Ministerio del Trabajo tomó cartas en el asunto y confirmó la medida cautelar contra el cuadro matecaña. La decisión entonces radica en la suspensión de labores por lo que se calificó como “graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral”. También le adeudan primas de servicios y no reconocimiento de recargos (dominicales y festivos).

Funcionarios de la cartera acudieron a la sede del Deportivo Pereira y constataron efectivamente las deudas en el pago de salarios, prestaciones y aportes a seguridad social.

“Como medida preventiva se suspende las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club, hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”, precisó el ministro Antonio Sanguino sobre los alcances de la decisión.

Deportivo Pereira no podrá despedir a los trabajadores afectados, sin depender del tipo de contrato al que estén sujetos. Asimismo, los salarios deben ser pagados sin descuentos.

Esta no será la única decisión contra club risaraldense, debido a que se está desarrollando un proceso sancionatorio en el Ministerio del Deporte por la misma situación.