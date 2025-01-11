Leonardo Castro reveló el apodo que le tenían a Falcao García en Millonarios: ¿Fin de 'El Tigre'?

El paso de Radamel Falcao García por Millonarios sigue dando de qué hablar. En una reciente entrevista con los medios oficiales del club, Leonardo Castro, delantero que renovó su contrato para la próxima temporada, habló sobre cómo fue convivir con una de las leyendas más grandes del fútbol colombiano.

“Todos querían compartir con él. Un sueño. Sabemos lo que significa para Colombia y para el fútbol mundial”, aseguró Castro, quien no ocultó la admiración que siente por el atacante samario.

Además de destacar su talento, Castro resaltó la humildad de Falcao dentro y fuera del campo. “La gran persona que es él lo deja a uno aterrado porque no es agrandado. Es muy humano, entiende mucho y siempre estaba pendiente de todos”, añadió.

El apodo con el que los jugadores de Millonarios llamaban a Falcao

Durante la entrevista, el atacante fue consultado sobre si aún mantenía contacto con Falcao, a lo que respondió entre risas: “No, el ‘viejo’ ya está por allá relajado”. Con esa frase, Leonardo Castro reveló el apodo cariñoso y respetuoso que el plantel utilizaba para referirse al máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

El sobrenombre, 'el viejo', se convirtió en una muestra de afecto hacia el ídolo, símbolo de experiencia y liderazgo dentro del grupo. Según Castro, Falcao siempre marcó la diferencia en el día a día.

“Si se iba de primero era porque tenía una reunión, pero siempre era el último que se iba”, recordó Castro, dejando ver el nivel de compromiso del delantero durante su paso por Millonarios.

Falcao no ha anunciado su retiro oficial, pero sigue sin equipo. Por su parte, Leonardo Castro confía en que la próxima temporada será la oportunidad para que Millonarios recupere el protagonismo tras un año difícil en lo deportivo.