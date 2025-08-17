David González confirmó si renuncia a Millonarios: esto dijo de manera contundente

La derrota de Millonarios frente a Deportes Tolima por 3-1, en la séptima jornada de la Liga BetPlay 2025-II, aumentó la presión sobre el técnico David González. Con apenas un punto de 15 posibles, el equipo capitalino atraviesa un momento crítico que ha generado el descontento de la hinchada y dudas sobre la continuidad del entrenador antioqueño.

Sin embargo, González no muestra señales de ceder ante la adversidad. En la rueda de prensa posterior al encuentro, fue categórico al descartar cualquier posibilidad de renunciar al cargo. “No se me ha pasado por la cabeza, ni se me pasará el renunciar a Millonarios”, afirmó con contundencia, dejando claro que se siente con fuerzas para revertir el mal momento del equipo.

“Puedo darle la vuelta a esta situación”

El técnico paisa aseguró que mantiene intacta su confianza en el proyecto y en sus jugadores, pese a la racha negativa. “Estoy convencido, y no importa si genera risas, de que puedo darle la vuelta a esta situación e ir por el objetivo de ser campeón con los muchachos”, declaró. González recalcó que dentro del vestuario hay una unión sólida que le permite seguir creyendo en el proceso y en la posibilidad de cambiar el rumbo de la temporada.

La hinchada pide cambios, pero el técnico no piensa ceder

Mientras los aficionados manifiestan su inconformidad y piden un cambio urgente en el banquillo, González insiste en mantenerse firme. La dirigencia, por ahora, no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre su futuro inmediato, aunque los resultados comienzan a encender las alarmas.

Millonarios sigue en el fondo de la tabla, con un panorama complejo y la necesidad urgente de reaccionar si quiere mantener vivas sus aspiraciones en la Liga BetPlay 2025-II.