CANAL RCN
Deportes

David González confirmó si renuncia a Millonarios: esto dijo de manera contundente

David González habló en rueda de prensa sobre su continuidad en Millonarios luego de la nueva caída contra Tolima.

David González
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
09:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La derrota de Millonarios frente a Deportes Tolima por 3-1, en la séptima jornada de la Liga BetPlay 2025-II, aumentó la presión sobre el técnico David González. Con apenas un punto de 15 posibles, el equipo capitalino atraviesa un momento crítico que ha generado el descontento de la hinchada y dudas sobre la continuidad del entrenador antioqueño.

Sin embargo, González no muestra señales de ceder ante la adversidad. En la rueda de prensa posterior al encuentro, fue categórico al descartar cualquier posibilidad de renunciar al cargo. “No se me ha pasado por la cabeza, ni se me pasará el renunciar a Millonarios”, afirmó con contundencia, dejando claro que se siente con fuerzas para revertir el mal momento del equipo.

Millonarios sigue en crisis: Tolima lo bailó y suma apenas un punto de 15 posibles
RELACIONADO

Millonarios sigue en crisis: Tolima lo bailó y suma apenas un punto de 15 posibles

“Puedo darle la vuelta a esta situación”

El técnico paisa aseguró que mantiene intacta su confianza en el proyecto y en sus jugadores, pese a la racha negativa. “Estoy convencido, y no importa si genera risas, de que puedo darle la vuelta a esta situación e ir por el objetivo de ser campeón con los muchachos”, declaró. González recalcó que dentro del vestuario hay una unión sólida que le permite seguir creyendo en el proceso y en la posibilidad de cambiar el rumbo de la temporada.

La hinchada pide cambios, pero el técnico no piensa ceder

Mientras los aficionados manifiestan su inconformidad y piden un cambio urgente en el banquillo, González insiste en mantenerse firme. La dirigencia, por ahora, no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre su futuro inmediato, aunque los resultados comienzan a encender las alarmas.

Insólito ‘blooper’ del arquero del Tolima para que Millonarios marcara su primer gol
RELACIONADO

Insólito ‘blooper’ del arquero del Tolima para que Millonarios marcara su primer gol

Millonarios sigue en el fondo de la tabla, con un panorama complejo y la necesidad urgente de reaccionar si quiere mantener vivas sus aspiraciones en la Liga BetPlay 2025-II.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios sigue en crisis: Tolima lo bailó y suma apenas un punto de 15 posibles

Deportes Tolima

Insólito ‘blooper’ del arquero del Tolima para que Millonarios marcara su primer gol

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado, clave para que el Pisa avanzara en la Copa de Italia

Otras Noticias

ELN

¿Se pudo prevenir la crisis humanitaria generada por el ELN en el sur de Bolívar?

Los organismos de inteligencia habrían tenido conocimiento previo de la estrategia del ELN para desestabilizar dicha zona del país.

Cristiano Ronaldo

Los anillos de compromiso más costosos de las celebridades

Conozca el valor de los anillos de compromiso más costosos de las celebridades. Cristiano Ronaldo lidera el listado.

Ecuador

Masacre en Ecuador: siete personas fueron asesinadas en un billar

Resultados lotería

Super Astro Luna del domingo 17 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025