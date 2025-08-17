Insólito ‘blooper’ del arquero del Tolima para que Millonarios marcara su primer gol

El partido entre Deportes Tolima y Millonarios por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-II dejó una de las jugadas más insólitas del torneo. Este domingo 17 de agosto, en el estadio Manuel Murillo Toro, el arquero uruguayo Cristopher Fiermarín protagonizó un error que sorprendió a todos y terminó costándole caro a su equipo en los primeros minutos del encuentro.

El duelo enfrenta a dos equipos urgidos de puntos, lo que hace más relevante cada detalle del juego. Sin embargo, al minuto 24 llegó la acción desafortunada: Fiermarín intentó sacar rápido desde su portería, pero en medio de la decisión se arrepintió y el balón terminó impactando en su propio compañero, Brayan Rovira.

El esférico quedó suelto en el área chica y Jorge Arias, capitán de Millonarios, no desperdició la oportunidad para empujarla al fondo de la red y abrir el marcador 1-0 para el conjunto albiazul.

Un golpe anímico para el conjunto pijao

El error del guardameta no solo significó la ventaja para el rival, sino que afectó la confianza del equipo local. Deportes Tolima había comenzado con buen ritmo, presionando alto y buscando espacios, pero el gol en contra cambió el desarrollo del encuentro. El público en el Manuel Murillo Toro quedó atónito ante lo sucedido, mientras Millonarios aprovechó para manejar los tiempos y controlar el balón.

Millonarios capitaliza y sueña con reaccionar en la Liga

El tanto de Arias fue una muestra de oportunismo y de la concentración del equipo dirigido por David González. Millonarios, que también llegaba con la necesidad de sumar puntos, encontró en este regalo del rival la posibilidad de encaminar el partido. Por su parte, Fiermarín deberá dejar rápidamente atrás la acción para evitar que este error afecte su rendimiento en lo que resta de la temporada.