Millonarios sigue en crisis: Tolima lo bailó y suma apenas un punto de 15 posibles

Millonarios volvió a caer en la Liga BetPlay 2025-II esta noche de domingo por la séptima jornada del fútbol colombiano frente a Deportes Tolima y el conjunto albiazul agudiza la crisis deportiva e institucional que tiene actualmente al sumar tan solo un punto de 15 posibles.

La noche de este domingo resultó amarga para Millonarios, que continúa sin levantar cabeza en la Liga BetPlay 2025-II. En el estadio Manuel Murillo Toro, el conjunto albiazul cayó 3-1 frente a Deportes Tolima por la séptima jornada del campeonato, sumando apenas un punto de 15 posibles y dejando en evidencia una crisis deportiva e institucional cada vez más difícil de ocultar.

El partido había comenzado con una leve esperanza para los dirigidos por David González. Jorge Arias, capitán del equipo capitalino, abrió el marcador y dio la impresión de que Millonarios podría recuperar confianza. Sin embargo, el gol no fue suficiente para equilibrar el funcionamiento de un plantel que luce desordenado y carente de reacción. Tolima, con autoridad y buen manejo del balón, aprovechó cada espacio para remontar el encuentro y sellar un triunfo contundente ante su afición.

Tolima se consolida en la parte alta de la tabla

El conjunto pijao volvió a mostrar su solidez y regularidad en el torneo. Con esta victoria, Deportes Tolima llegó a 13 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de Junior de Barranquilla. El equipo dirigido por un cuerpo técnico que ha sabido exprimir el potencial de su nómina demostró nuevamente que es candidato serio para pelear los primeros lugares y buscar la clasificación anticipada a la siguiente fase.

Millonarios, hundido en el fondo y sin respuestas claras

La situación del cuadro embajador preocupa a su afición y a la dirigencia. Más allá de los resultados, el equipo muestra falencias tácticas, poca cohesión en la cancha y una alarmante falta de carácter para cerrar los partidos. Sumando apenas un punto de 15 disputados, Millonarios se ubica en los últimos puestos de la tabla, con un panorama que exige decisiones rápidas si no quiere comprometer toda su temporada.