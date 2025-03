Millonarios jugará clásico contra Santa Fe sin DT: David González recibió fuerte sanción

Millonarios no podrá contar con su entrenador David González para los dos clásicos bogotanos que se vienen en las próximas semanas, debido a una fuerte sanción que recayó sobre el técnico antioqueño debido a unas controversiales declaraciones en rueda de prensa, tras la derrota frente a Junior de Barranquilla en la octava fecha del fútbol colombiano.

Para terminar de completar el difícil momento que vive Millonarios y específicamente su entrenador David González en la capital de la República, este lunes 17 de marzo se conoció la sanción que la Comisión Arbitral de la Dimayor impuso sobre el técnico antioqueño, luego de sus declaraciones en rueda de prensa tras la derrota frente a Junior.

David González fue sancionado con dos semanas de suspensión y una multa de $28’470.000 por sus declaraciones en la rueda de prensa tras el partido frente al Junior, el cual terminó con derrota 2-1 para los albiazules. De esta manera, el técnico podrá dirigir ninguno de los dos clásicos contra Santa Fe, ni el partido ante Alianza.

¿Por qué fue sancionado David González?

“Terminamos perdiendo por un penal que veo tres o cuatro veces y no lo veo en ninguna parte. Me hace recordar mucho a un penal muy reciente que le pitaron también al mismo equipo (Junior de Barranquilla) en Bucaramanga.

Resulta que al señor árbitro de esta noche me lo encontré ayer en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y el saludo me dijo “el chicharroncito que me tocó” y le pido disculpas por hablar de cosas que nadad tienen que ver con el juego, pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por “el chicharroncito” que le toca pitar, porque va a pitar contra dos equipos grandes que vienen de una situación muy difíciles, pero pita con miedo o prevenido, así va a ser muy difícil. No vamos a crecer nunca”, fueron las palabras de David González tras la derrota de Millonarios frente a Junior en la octava fecha del fútbol colombiano.

Así entonces, González no podrá estar en el banquillo de suplentes el próximo sábado 22 de marzo cuando Independiente Santa Fe hará las veces de local en el Nemesio Camacho el Campín y se agudiza aún más la crisis deportiva que vive el conjunto ‘embajador’.