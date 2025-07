David González fue insultado por hinchas de Millonarios tras debut con derrota ante Equidad: video

La derrota de Millonarios en su debut de la Liga Betplay ante La Equidad no fue un simple tropiezo. Para la afición 'embajadora', este 0-1 en el Metropolitano de Techo fue la gota que rebosó el vaso.

Se acabó la paciencia en la afición de Millonarios, que en el último año ha visto cómo sus máximos rivales, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, salieron campeones, mientras su equipo parece estancado.

A esto se sumó una evidente desilusión por la salida de varios jugadores clave y la percepción de pocas y poco impactantes contrataciones por parte de la directiva.

La frustración es palpable y las consecuencias no se hicieron esperar ni para los directivos ni para el técnico David González.

A pesar de ser visitantes, los hinchas azules llenaron el estadio de Techo. Querían ver un nuevo comienzo, pero la falta de claridad ofensiva del equipo, incluso ante un rival que jugó con diez hombres buena parte del encuentro, avivó el descontento. Las opciones de gol se generaron, pero la contundencia brilló por su ausencia, y la derrota por la mínima fue el amargo resultado.

Al finalizar el partido, la temperatura en las gradas subió drásticamente. El entrenador David González fue el blanco principal de la ira de los aficionados, quienes le corearon insultos y cánticos groseros mientras se dirigía al camerino, reflejando el rechazo por la conformación de la nómina y la aparente falta de exigencia en la llegada de refuerzos.

La presión sobre González es inmensa. En la rueda de prensa post-partido, el técnico antioqueño, lejos de apaciguar los ánimos, añadió más peso sobre sus hombros.

Se comprometió de manera rotunda a ganar el campeonato a final de año:

Yo me comprometo a ser campeón, no existe otra cosa. Traiga lo que traiga no existe otra cosa