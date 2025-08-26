La primera decisión de los inversionistas que llegaron al Deportivo Cali: cambio drástico

El pasado 22 de agosto, en medio de una asamblea de asociados del Deportivo Cali, se llevó a cabo un momento esperado para la hinchada y es que se vinculó oficialmente el grupo inversor guatemalteco IDC, el cual se convierte en el accionista mayoritario de la institución, luego de que el club pasara a ser una sociedad anónima.

De acuerdo a lo que se informó en la asamblea, IDC se quedará con el 85% de las acciones del club, desembolsarán 10 millones de dólares antes de finalizar el 2025, otros 10 millones de dólares se pagarán en el trascurso de los próximos 5 años y finalmente, se harán cargo del déficit financiero de la institución que llega hasta los 27,5 millones de dólares.

El primer movimiento de IDC al frente del Deportivo Cali

Esos primeros 10 millones que se pagarán, en un movimiento que se formalizará el próximo 15 de septiembre, serán para cubrir las urgencias financieras de la institución, como nóminas atrasadas, obligaciones inmediatas y gastos operativos.

Ante esto, de acuerdo a lo informado por el periodista Andrés Muñoz del 'Super Combo del Deporte', se espera que en el trascurso de los próximos días, llegaría el primer desembolso de recursos económicos por parte de IDC para el pago de las nóminas de jugadores y personal, el cual se encuentra atrasado.

¿Cuánto adeuda Deportivo Cali a sus jugadores?

De acuerdo a lo reportado por Acolfutpro, el gremio que representa a los futbolistas profesionales de Colombia, Deportivo Cali estaría debiendo lo correspondiente al mes de julio a sus jugadores, sumado a lo que va del mes de agosto.

Los integrantes del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali, quienes venían al frente de la institución previo a la llegada de IDC, informaron que se venían adelantando las gestiones correspondientes para pagar algunas quincenas atrasadas. Ahora, el problema quedaría resuelto de lleno.