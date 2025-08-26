CANAL RCN
¿Futbolistas de Millonarios le hicieron 'cajón' a David González? Filtraron detalles de lo que hicieron

La verdad detrás de la salida de David González. ¿Le hicieron 'cajón' los futbolistas de Millonarios?

David González despedida de Millonarios
Foto: Win Sports

agosto 26 de 2025
02:51 p. m.
Tras la fuerte derrota de Millonarios ante Unión Magdalena, los rumores se dispararon. Las especulaciones sobre un supuesto sabotaje de los jugadores para provocar la salida de David González inundaron las redes sociales y los programas deportivos.

Sin embargo, jugadores y periodistas han desmentido por completo estas versiones. Lejos de actuar en contra de su entrenador, los futbolistas más importantes del plantel hicieron un último y desesperado intento por mantenerlo en el cargo.

¿Los jugadores de Millonarios le hicieron 'cajón a David González?

Según información del periodista César Augusto Londoño, futbolistas de la plantilla como David Mackalister Silva, Leonardo Castro y Andrés Llinás llamaron al presidente de la institución en la misma noche de la derrota para suplicarle que no destituyera al cuerpo técnico.

Este gesto, desmontó la narrativa de una conspiración interna. La intención de los jugadores fue clara: asumir la responsabilidad por los malos resultados y respaldar la continuidad de González, una prueba contundente de que el grupo confiaba en su proyecto deportivo y en su liderazgo.

Jugadores de Millonarios respaldaron en rueda de prensa a González, pero en la cancha no

El sentir de la plantilla fue expresado públicamente por el defensor Jorge Arias, quien en rueda de prensa se hizo cargo del fracaso y defendió a su entrenador. "El profe no tiene la culpa de que erremos goles debajo del arco. Los culpables somos nosotros que somos los que jugamos", manifestó el jugador, reconociendo que el problema no era de planteamiento táctico, sino de falta de eficacia y desempeño en la cancha. Las palabras de Arias sirvieron para reafirmar la versión de que no hubo un complot para forzar la salida de González.

A pesar del apoyo incondicional de sus jugadores y las súplicas de los referentes del equipo, la decisión de la directiva se basó en los resultados. La falta de victorias y el mal desempeño en el campo sellaron el destino de David González.

En su lugar, el club anunció la llegada de Hernán Torres, un estratega con un pasado exitoso en la institución, con la esperanza de enderezar un rumbo que se ha vuelto incierto. El caso de Millonarios es un claro ejemplo de que, a pesar de la buena relación y el respaldo del camerino, el fútbol sigue siendo un negocio de resultados.

