David Mackalister Silva 'bajó la cabeza': "Estamos apenados con la hinchada de Millonarios"

El martes pasado, Millonarios se vio las caras con Flamengo para cerrar su participación en la Copa Libertadores 2024. Los 'embajadores' tenían la ilusión de hacer una buena presentación en el Maracaná; sin embargo, perdieron por 3-0 y no lograron desplegar su juego en territorio brasileño. David Mackalister Silva lamentó la opción desperdiciada a nivel internacional y se disculpó con la hinchada 'albiazul'.

Los dirigidos por Alberto Gamero tenían grandes expectativas en el Grupo E; no obstante, lograron tres puntos tras los empates conseguidos en Bogotá. No pudieron competir contra Palestino, Bolívar y el 'rubro-negro', finalizando la instancia en cuestión con una diferencia de gol de -6. El Campín no fue el fortín de semestres anteriores y la pasaron mal fuera de casa.

Silva, capitán del 'embajador', esperó seis años para volver a disputar una fase de grupos en 'la gloria eterna'. No supo liderar al equipo, se perdió dos partidos fundamentales y no tuvo la incidencia que acostumbra tener. "Nos faltó más concentración, concretar lo que creamos, estos torneos y el fútbol necesitan de la concentración al 100% y fallamos en momentos puntuales. Eso fue lo que nos terminó costando la mala Copa Libertadores", empezó diciendo 'Maca'.

David Mackalister Silva le habló al hincha de Millonarios

"Lo he dicho, en los mejores momentos y en los peores, no solo es que yo de la cara, es un sentir del equipo. Agradecemos a los hinchas por el esfuerzo y hacerse sentir en este mítico estadio, sin duda, estamos apenados con ellos. Queríamos hacerles valer lo que hicieron, pero no fue un buen semestre para nadie", agregó el volante bogotano, de 37 años.

David Mackalister Silva se ilusiona con una futura participación en Copa Libertadores

"Las palabras de agradecimiento siempre estarán para nuestros hinchas, que no nos abandonan. Los que estén o estemos, vamos a trabajar para poner a la hinchada donde merece estar. No pasó lo que se planificó. Cometimos errores, que nos costaron partidos, deja mucho para reflexionar, aprender y luchar para la siguiente Copa Libertadores", concluyó.