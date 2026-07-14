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España se va arriba en el marcador ante Francia con polémico penalti: vea el gol de Oyarzabal

España abrió el marcador ante Francia con un penalti convertido por Mikel Oyarzabal tras una falta sobre Lamine Yamal. Vea el gol y la polémica jugada de la semifinal del Mundial 2026.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
02:33 p. m.
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España encontró la recompensa a su reacción en el partido y se adelantó en el marcador frente a Francia gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal.

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El delantero no falló desde los doce pasos y abrió el marcador al minuto 22 de la primera semifinal del Mundial 2026, en un compromiso que había comenzado con dominio del conjunto francés.

Durante los primeros minutos, Francia generó las opciones más claras de peligro y parecía tener el control del encuentro. Sin embargo, la selección española fue creciendo con el paso del tiempo y encontró en Lamine Yamal la jugada que cambió el rumbo del partido.

La acción del penalti que abrió el marcador para España

La polémica se presentó cuando Lamine Yamal ingresó al área francesa con velocidad y buscó el balón que tenía Lucas Digne.

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El lateral, concentrado en seguir el esférico, no alcanzó a reaccionar al movimiento del joven atacante español y terminó impactándolo con una patada.

El árbitro no dudó en señalar el punto penal, una decisión que generó algunas protestas por parte de los futbolistas franceses, aunque la repetición mostró que el contacto existió cuando Yamal ya había ganado la posición dentro del área.

Gol de Mikel Oyarzabal

Con la responsabilidad del cobro apareció Mikel Oyarzabal, quien ejecutó con tranquilidad y venció al arquero francés para establecer el 1-0 parcial al minuto 22.

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