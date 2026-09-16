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Debut de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios se hará esperar por esta razón: así se confirmó

Esta fue la razón por la que el extremo no podrá debutar con Millonarios por estas fechas.

Foto: Millonarios Oficial

Mateo Alfonso Rey

septiembre 16 de 2026
03:51 p. m.
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Este miércoles, Juan Guillermo Cuadrado pisó suelo bogotano y se vistió oficialmente de azul. El experimentado volante antioqueño, con una trayectoria monumental de 17 años en el balompié internacional donde brilló en clubes de primer orden como la Juventus y el Inter de Milán, fue presentado formalmente como flamante refuerzo de Millonarios FC para lo que resta de la Liga BetPlay.

Su llegada genera una enorme expectativa en el entorno 'embajador' y en general en el fútbol colombiano, consolidándose como una incorporación estelar que aporta jerarquía, desequilibrio y una vasta experiencia internacional al onceno dirigido por el cuerpo técnico.

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Tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos y estampar su firma, el extremo y lateral de 38 años expresó su profunda felicidad por recalar en una institución de tanta historia, descartando otras alternativas en el exterior para retornar al país que lo vio nacer.

Durante su presentación oficial ante los medios de comunicación en la capital de la República, Cuadrado se mostró sonriente, enfundado en la camiseta albiazul y aseguró estar en óptimas condiciones físicas gracias a los entrenamientos previos que venía realizando antes de cerrar su vínculo contractual con el club bogotano.

Juan Guillermo Cuadrado tiene problema para debutar con Millos

Sin embargo, a pesar de la euforia colectiva de la hinchada que ya se ilusiona con verlo desbordar por la banda del Estadio El Campín, la noticia sobre su estreno oficial tiene una pequeña pausa.

El propio futbolista se encargó de aclarar ante la prensa que no podrá debutar en las próximas dos fechas con la camiseta de Millonarios, ya que deberá purgar una sanción pendiente que arrastra desde su etapa en el fútbol europeo.

El jugador arrastra una suspensión de dos jornadas producto de una expulsión con tarjeta roja directa en su último tramo competitivo en Italia.

”Yo fui expulsado en la Copa Italia y voy a tener que esperar dos fechas”, aseguró en rueda de prensa.

De acuerdo con los reglamentos de transferencia internacional y los convenios disciplinarios aplicados a competiciones locales, los castigos disciplinarios pendientes deben cumplirse independientemente de la liga o federación a la que emigre el deportista.

Por esta razón, el cuerpo técnico tendrá que esperar un par de semanas más para contar con el concurso del exjugador de la Selección Colombia.

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De esta manera, Cuadrado no estará para los duelos ante Chicó por la fecha 11 y Nacional por la fecha 12 del rentado local.

Este margen de tiempo forzoso, lejos de ser un problema absoluto, le servirá al extremo por un proceso óptimo de adaptación a la altura de Bogotá, permitiéndole acoplarse por completo a la idea táctica del equipo y ponerse a tono físico con el resto de sus compañeros.

 

 

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