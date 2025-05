Dayro Moreno confesó que le pidió a Falcao que no se fuera de Millonarios

La lucha por ser el máximo goleador colombiano en la historia del fútbol profesional ha tenido dos protagonistas de lujo: Dayro Moreno y Radamel Falcao García. Con 359 goles en su cuenta personal, el tolimense ha superado al ‘Tigre’ samario, quien se mantiene en 351 tantos, pero lo más destacado de esta carrera no ha sido solo lo deportivo, sino el respeto y la amistad que une a ambos jugadores.

En una reciente entrevista con DSports, Dayro habló abiertamente sobre su relación con Falcao y cómo la competencia entre ambos ha sido un motor de motivación más que una rivalidad.

Según reveló, incluso le pidió al delantero de Millonarios que no abandonara el club, con el objetivo de seguir compitiendo y alimentando una historia que enriquece al fútbol colombiano.

"Es una competencia sana y linda para el fútbol colombiano"

“Tuve la oportunidad de conversar con él cuando vino a Manizales con Millonarios. Eso es lindo en el fútbol porque somos amigos”, expresó Dayro con sinceridad. Más allá de los goles, el artillero de Once Caldas valoró el compañerismo que han construido a lo largo de sus carreras y destacó la importancia de compartir estos logros con quienes entienden la exigencia del deporte.

“Nosotros hablamos y yo le dije: ‘Falca, papi, acá hay una competencia sana’ y él me dijo: ‘Dayro, hay que pelear’. Eso es lindo, es una competencia sana”, afirmó Moreno, dejando claro que no hay egos ni tensiones entre ellos, solo admiración mutua.

El deseo de seguir inspirando desde el gol

El delantero tolimense también confesó que cuando surgieron rumores sobre la salida de Falcao de Millonarios, no dudó en comunicarse con él para animarlo a quedarse. “Le dije que no se fuera para que siguiera esa motivación. Es una competencia que le hace bien al fútbol colombiano. Eso me hace bien para entrenar cada día mejor y hacer las cosas bien”.

Con sus goles, Dayro sigue escribiendo páginas doradas en el fútbol nacional, mientras espera que Falcao recupere su nivel y continúe en la pelea. Más allá de quién termine como el máximo goleador, esta historia entre dos leyendas es ya un símbolo de grandeza, respeto y pasión por el fútbol colombiano.