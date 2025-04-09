Referente del FPC hace llamado a Lorenzo por Dayro Moreno: "Que lo pongan a jugar"

No cabe duda que una de las grandes novedades en esta doble jornada de eliminatorias es el llamado a Dayro Moreno, delantero del Once Caldas que se supo ganar la confianza de Lorenzo con sus goles en este 2025.

Moreno, quien vuelve a vestir la camiseta de la tricolor después de varios años, se ha robado todos los focos en la selección. Compañeros, cuerpo técnico y hasta referentes del FPC, han aplaudido su llamado y esperan que tenga oportunidad en alguno de los duelos que afrontará la tricolor.

Uno de los referentes del balompié nacional, como lo es Hugo Rodallega alzó la voz este jueves y pidió que Moreno tenga minutos con la selección, todo esto por el momento que vive en la actualidad.

Mensaje de Rodallega por la convocatoria de Dayro

Este jueves, previo a la jornada de clásicos de la liga colombiana, Hugo Rodallega atendió a los medios de comunicación para hablar de lo que será el duelo con Millonarios del fin de semana y de paso tocar el tema Dayro.

Al ser consultado, Rodallega se mostró contento por su llamado y dijo: "Yo estoy feliz, el país está contento por la convocatoria de Dayro. Es un jugador que se esfuerza para estar bien, no solo para su equipo, sino para su país".

A renglón seguido, el delantero de Santa Fe hizo un llamado a Lorenzo y pidió minutos para Dayro. "Ojalá pueda tener la oportunidad de jugar, porque una cosa es que simplemente te llamen, pero que lo pongan a jugar y pueda hacer gol".

¿Qué dice Lorenzo sobre Dayro?

El técnico argentino destacó la importancia de contar con un delantero de la experiencia de Dayro, aunque dejó en claro que la titularidad sería para Jhon Córdoba, quien atraviesa un gran momento en Europa.

"Dayro es un jugador más dentro del plantel. Se ha ganado la convocatoria gracias a lo que ha hecho en su club, la continuidad y regularidad que ha tenido. Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes”, afirmó Lorenzo ante los medios.

El estratega resaltó la capacidad goleadora del atacante del Once Caldas y su tranquilidad en escenarios de alta presión: “Las condiciones por las que ha sido citado es porque es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia”, añadió.

¿Cuántos goles lleva Dayro en este 2025?

El delantero Dayro Moreno continúa demostrando su vigencia y olfato goleador. Con 23 anotaciones en lo que va del 2025, el atacante del Once Caldas se ha consolidado como uno de los máximos artilleros del año, superando a jóvenes promesas y a consagrados a nivel continental.

Su impresionante cifra goleadora se distribuye en varias competiciones, destacándose sus 10 goles en la Liga DIMAYOR I y, especialmente, sus 8 tantos en la Copa Sudamericana, torneo en el que es el actual máximo goleador. Este rendimiento no solo lo ha posicionado como figura clave para su equipo, sino que también ha sido determinante para su reciente llamado a la Selección Colombia.

Con su racha goleadora, Dayro Moreno no solo reafirma su lugar en la historia del fútbol colombiano, sino que también se proyecta como una pieza fundamental para los desafíos de su club y la selección nacional en lo que resta del año.