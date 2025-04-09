Así formaría la Selección Colombia en duelo ante Bolivia por eliminatorias sudamericanas: habrá novedades

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia se medirá por las eliminatorias ante su similar de Bolivia, con el objetivo de ratificar su paso al Mundial de 2026.

A pesar de traer fantasmas de las fechas anteriores, donde no se ha sumado de a tres, la tricolor parte como favorita para conseguir un triunfo categórico ante la verde, que no ha logrado dar el golpe en Barranquilla desde hace varios años.

Pensando en el objetivo, el técnico Néstor Lorenzo haría cambios sustanciales en la que será la nómina titular para el duelo con los bolivianos.

Así formaría Colombia contra Bolivia este jueves

Para el duelo de este jueves desde las 6:30 de la tarde, Lorenzo haría cambios sustanciales en su nómina. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el choque, el argentino no podrá contar con jugadores como Daniel Muñoz y Kevin Castaño, ambos baja por suspensión.

Bajo este panorama, el estratega partiría con Camilo Vargas en el arco, en la zona defensiva estarían Jhon Lucumí y Davinson Sánchez como pareja de centrales y en la zona lateral, Santiago Arias con Johan Mojica.

Para la zona de contención, Lorenzo optaría por Richard Ríos y Jefferson Lerma. Por otro lado, James Rodríguez comandaría junto a Jhon Arias. Delante de ellos estaría, por la banda izquierda, Luis Díaz, quien jugó como delantero centro contra Argentina.

El delantero de referencia sería Jhon Córdoba, hombre que milita en la liga de Rusia y que viene en gran momento.

Vale recordar que Lorenzo dejó claro en la previa que Dayro Moreno, una de las grandes novedades, sería suplente y opción para minutos más tarde.

Historial entre Colombia y Bolivia por eliminatorias

La rivalidad entre Colombia y Bolivia en las Eliminatorias al Mundial ha sido históricamente favorable para la selección cafetera. A lo largo de los años, Colombia ha demostrado una clara superioridad, tanto de local como de visitante.

De los 15 enfrentamientos que han tenido hasta la fecha, Colombia ha ganado 9, empatado 4 y solo ha perdido 2. Este historial muestra una tendencia constante de triunfo para los colombianos, que han sabido imponerse en la mayoría de sus duelos.

Cuando el partido se juega en suelo colombiano, la balanza se inclina aún más a favor de la selección tricolor. En los 7 partidos disputados en Colombia, la selección ha mantenido un récord perfecto de victorias, con resultados contundentes como el 5-0 en el camino a Brasil 2014 y el 3-0 en la clasificación a Catar 2022. La estadística más impresionante es que la selección colombiana nunca ha recibido un gol de Bolivia jugando en casa.

Los partidos en territorio boliviano son, por lo general, más disputados. Colombia ha visitado a Bolivia en 8 ocasiones, obteniendo 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas. A pesar de los desafíos que presenta la altura de La Paz, la selección ha logrado resultados importantes, como la recordada victoria 3-2 en las Eliminatorias a Rusia 2018. Sin embargo, la última visita a suelo boliviano, en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de 2026, terminó en una derrota por 1-0.