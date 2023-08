Dayro Moreno quiere convertirse en el goleador histórico del FPC: ofrece dinero por cada asistencia

Mucho se habló de la posible salida de Dayro Moreno de Once Caldas, pues llegaron ofertas de Central Córdoba, de Argentina. Sin embargo, el delantero oriundo de El Espinal (Tolima) dijo que seguirá en el 'blanco blanco' y rechazó la propuesta de volver al fútbol argentino. El exatacante de Millonarios y Atlético Nacional tiene el deseo de seguir en el cuadro manizaleño y romper el récord de Sergio Galván Rey, quien con 224 goles es el máximo goleador del Fútbol Profesional Colombiano.

Moreno no aceptó la oferta proveniente del 'ferroviario' y le dio un parte de tranquilidad a la hinchada 'alba', con un video en el que aseguró su presencia en el 'clásico del eje cafetero'. El tolimense, de 37 años, fue la figura en Palogrande y anotó el único gol del encuentro. Con este tanto, el delantero con pasado en Atlético Paranaense y Steaua Bucarest se convirtió en el máximo goleador de este emblemático enfrentamiento entre Once Caldas y Deportivo Pereira, pues llegó a 12 goles y superó los 11 que celebraron Sergio Galván Rey y Sergio Cierra.

Pues bien, Moreno ahora va por otro récord de Galván Rey. Recordemos que el atacante argentino protagonizó 224 gritos de gol con: Once Caldas, Atlético Nacional, América de Cali y Santa Fe. En este momento, y tras el gol contra el 'grande matecaña', el tolimense llegó a 210 anotaciones y quedó a 15 de adueñarse del registro. En una conversación con 'As', reveló que le paga a sus compañeros por cada asistencia que le brindan.

"Les tiro 300 luquitas"

"Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo. Digo que les tiro 300 luquitas por pase gol. Antes del partido les digo: ‘ahí voy a estar para que me la tires”, empezó diciendo Moreno.

Lóndero y Valenciano, los próximos objetivos de Moreno

El exfutbolista de Oriente Petrolero y Talleres de Córdoba está a un gol de igualar los 211 que convirtió Hugo Horacio Lóndero, tres veces goleador del torneo colombiano (1969, 1971 y 1972). Moreno está a siete de los 217 que anotó el recordado atacante Iván René Valenciano.

“Sí, incluso con Galván tenemos una amistad. Es una gran persona, tuve la oportunidad cuando debuté, me pusieron en el cuarto con él. Me daba muchos consejos. Hace poco estuvimos en Manizales compartiendo, estuvimos hablando del tema y me dijo: ‘tranquilo Dayro, esto es fútbol, para mí también sería un honor, quedaría en casa con la camiseta del Once Caldas’. Es una gran persona, lo admiro, lo respeto”, concluyó.