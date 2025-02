Decisión de última hora con Jhon Durán y Cristiano Ronaldo en Al-Nassr: ¿qué pasó?

Al-Nassr, el club al que llegó Jhon Durán, uno de los delanteros estrella de la Selección Colombia, ya comenzó a disfrutar de sus goles.

El antioqueño de 21 años ya disputó un partido en la Liga de Campeones de Asia y dos en la Liga Profesional Saudí y su efecto fue inmediato. Pues, en el campeonato liguero ya se reportó con cuatro anotaciones en apenas 175 minutos.

El primer doblete fue vs. Al-Fayha y ese día Al-Nassr ganó 3-0 en condición de local. Mientras tanto, el segundo fue contra Al-Ahli y en esa oportunidad el club también sumó una victoria, pero con un marcador de 2-3.

Sin embargo, en las últimas horas, Stefano Pioli, el exdirector técnico del Milán y actual estratega del Al-Nassr, tomó una decisión de última hora en la que están involucrados Jhon Durán y el astro portugués Cristiano Ronaldo. ¿De qué se trata?

Jhon Durán y Cristiano Ronaldo no jugarán el próximo partido de Liga de Campeones de Asia con Al-Nassr

Este 16 de febrero, Stefano Pioli reveló la lista de convocados para enfrentar a Persépolis por la octava fecha de la Liga de Campeones de Asia y tanto Jhon Durán como Cristiano Ronaldo están ausentes.

Ambas estrellas del Al-Nassr han demostrado un despliegue importante durante los últimos compromisos del equipo y, en consecuencia, se cree que la decisión se tomó para darles descanso.

No obstante, desde el club aún no ha circulado una versión oficial que explique por qué ni el portugués ni el antioqueño no entraron en convocatoria.

La lista de convocados la integran:

Najjar. Ahmed. Mubarak. Nawaf. Simakan. Fatil. Laporte. Lajami. Salem. Qasheesh. Majeed. Brozovic. Ali Hassan. Hazazi. Faris. Maran. Angelo. Ayman. Ghareeb. Mané.

¿Cuándo y a qué hora es el partido del Al-Nassr de Jhon Durán y Cristiano Ronaldo vs. Persépolis?

El encuentro entre Al-Nassr y Persépolis será el lunes 17 de febrero, a partir de las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).

La escuadra de la que hacen parte Jhon Durán, Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, integra el grupo B, ha sumado 16 puntos y se encuentra en la tercera posición.

Mientras tanto, el Persépolis, su rival, es noveno con apenas nueve puntos.