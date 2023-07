Dele Alli dio una dura confesión de los traumas de su infancia: "Abusaron de mí a los seis años"

Este jueves, Dele Alli conmocionó al mundo del fútbol con unas aterrorizantes declaraciones sobre su infancia. El actual jugador del Everton tuvo una vida compleja hasta los 12 años, cuando fue adoptado por "una familia increíble". Antes de que estas personas lo acobijaran, el extremo inglés fue abusado, tráfico drogas y sufrió de maltrato físico. Los 'fantasmas' reaparecieron con la fama y los obstáculos que le dio el deporte.

Alli brilló con el Tottenham, de Mauricio Pochettino. Integró el 'Equipo del Año' de la Premier League en dos ocasiones y era una de las jóvenes promesas de Inglaterra. De manera repentina, su nivel bajó considerablemente y empezaron a 'lloverle' críticas. Fue fichado por el Everton, club que lo cedió rápidamente al Besiktas por su pobre desempeño. Su nombre no volvió a aparecer en las convocatorias de los 'Tres Leones', a pesar de que había sido una ficha clave en el cuarto puesto que consiguieron los ingleses en el Mundial de Rusia 2018.

Pues bien, Alli dio unas impactantes confesiones sobre su vida íntima en una conversación con el canal de Youtube 'The Overlap', el cual conduce el exfutbolista Gary Neville. El jugador nacido en Milton Keynes, de 27 años, empezó dando detalles de los años de su infancia, antes de ser adoptado.

"Abusaron de mí a los seis años, me enviaron a África a aprender disciplina. Mi mamá era alcohólica. A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente, fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre", empezó diciendo Alli.

Por fortuna, una familia quiso acogerlo y le dio un giro drástico a la complicada vida que llevaba. "A los doce, me adoptaron. Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas", agregó. Sin embargo, el fútbol también le ocasionó conflictos.

Pensó en retirarse a los 24 años

"Me da miedo hablar de ello, pero es el momento de hacerlo. Una mañana en que tenía que ir a entrenar estaba mirándome en el espejo y pensando en la retirada. A los 24 años, a pesar de que hacía lo que amaba, para mí esto era algo que me rompía el corazón. Era siempre una lucha conmigo mismo en todo", afirmó el 'Jugador Joven del Año de la Premier League 2017'.

"Por dentro estaba perdiendo la batalla"

"Por fuera sonreía, parecía que ganaba la batalla, por dentro la estaba perdiendo. Si conocieras mi vida entenderías esto mejor, un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra en la misma medida. Quiero ayudar a la gente para que vean que no están solos", aseveró el británico, quien después de sus declaraciones recibió muestras de apoyo en las redes sociales.

"Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”, concluyó.

Dele tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024 con el Everton, club en el cual espera resurgir después de haberse sometido a una operación en Estados Unidos.