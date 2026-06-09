Sigue el escándalo en Estados Unidos: revelaron detalles de la deportación a un árbitro antes del Mundial

El sábado 6 de junio, Omar Artan, un árbitro que tiene 34 años y es oriundo de Somalia, fue deportado de Estados Unidos y no podrá ser parte del Mundial 2026.

Este profesional del arbitraje viajó desde Estambul hasta Miami, pero las autoridades migratorias no solo lo retuvieron para interrogarlo, sino que, finalmente, no lo dejaron ingresar a territorio estadounidense.

Fue así como Omar Artan tuvo que tomar un avión de regreso y se quedó sin la posibilidad de convertirse en el primer árbitro de Somalia en estar presente en una Copa del Mundo.

Omar Artan había sido designado por la FIFA para arbitrar en el torneo más importante a nivel de selecciones debido a que fue el árbitro del año de la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

Esto reveló Omar Artan, el árbitro deportado de Estados Unidos antes del Mundial 2026

Tras la deportación que ha conmocionado a los fanáticos del fútbol, Omar Artan tuvo un diálogo con The New York Times y reveló detalles inéditos del interrogatorio.

"Estoy muy decepcionado, solo soy un árbitro que intentaba vivir un sueño, el mayor sueño de mi vida, que era participar en el Mundial", dijo.

"Tenía la documentación correcta, lo tenía todo, tenía el visado adecuado y creo que tienen un problema con mi país", añadió.

Además, Omar Artan contó que las autoridades migratorias lo tuvieron en interrogatorio a lo largo de 11 horas.

¿Qué han dicho las autoridades migratorias de Estados Unidos tras deportar al árbitro Omar Artan, escogido para el Mundial?

AFP tuvo diálogo con policías de frontera que informaron que Omar Artan no pudo ingresar a Estados Unidos por presuntos problemas en la verificación de antecedentes.

"Al término de la inspección, el viajero, un árbitro para la Copa del Mundo, fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio", expresaron las autoridades.

Mientras tanto, la FIFA también se pronunció y detalló que Omar Artan no será árbitro en el Mundial debido a que no pueden intervenir en procesos migratorios ni en aprobaciones de visas.