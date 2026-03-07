Cómo recibir los subsidios del Gobierno en Nequi, DaviPlata o su cuenta bancaria: paso a paso

El Departamento para Prosperidad Social (DPS) habilitó de manera oficial une anueva opción para que millones de beneficiarios en el país puedan recibir las ayudas del gobierno nacional mediante sus billeteras digitales o cuentas bancarias.

Con este nuevo sistema, programas de alto impacto nacional como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor y la Devolución del IVA podrán dispersar sus recursos directamente a los productos financieros que los ciudadanos elijan.

Desde Prosperidad Social se efantizó que no se busca promover ninguna entidad financiera en particular y que la elección corresponde exclusivamente al beneficiario.

¿Cuáles billeteras digitales y bancos aplican?

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades encargadas, el sistema se encuentra interconectado con el sistema CENIT del Banco de la República.

Gracias a este enlace, las transferencias electrónicas interbancarias se procesan con total seguridad a las principales billeteras digitales del país: Nequi, DaviPlata, Dinero Móvil (BBVA), Alcancía Amiga (Banco Caja Social), CFA Express, y RappiPay.

Por otro lado, las cuentas bancarias tradicionales también están habilitadas. Cualquier cuenta de ahorros activa perteneciente a bancos comerciales o cooperativas financieras que se encuentren debidamente vinculadas al sistema nacional de compensación.

Ojo, el producto financiero seleccionado debe estar registrado obligatoriamente a nombre del titular del subsidio; no se permiten cuentas de familiares ni de terceras personas.

Paso a paso para realizar el registro en la plataforma (LINK oficial)