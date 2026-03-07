Cómo recibir los subsidios del Gobierno en Nequi, DaviPlata o su cuenta bancaria: paso a paso
Desde el DPS se habilitó un nuevo canal para recibir las ayudas de los distintos programas.
Noticias RCN
07:56 a. m.
El Departamento para Prosperidad Social (DPS) habilitó de manera oficial une anueva opción para que millones de beneficiarios en el país puedan recibir las ayudas del gobierno nacional mediante sus billeteras digitales o cuentas bancarias.
Con este nuevo sistema, programas de alto impacto nacional como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor y la Devolución del IVA podrán dispersar sus recursos directamente a los productos financieros que los ciudadanos elijan.
Desde Prosperidad Social se efantizó que no se busca promover ninguna entidad financiera en particular y que la elección corresponde exclusivamente al beneficiario.
¿Cuáles billeteras digitales y bancos aplican?
De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades encargadas, el sistema se encuentra interconectado con el sistema CENIT del Banco de la República.
Gracias a este enlace, las transferencias electrónicas interbancarias se procesan con total seguridad a las principales billeteras digitales del país: Nequi, DaviPlata, Dinero Móvil (BBVA), Alcancía Amiga (Banco Caja Social), CFA Express, y RappiPay.
Por otro lado, las cuentas bancarias tradicionales también están habilitadas. Cualquier cuenta de ahorros activa perteneciente a bancos comerciales o cooperativas financieras que se encuentren debidamente vinculadas al sistema nacional de compensación.
Ojo, el producto financiero seleccionado debe estar registrado obligatoriamente a nombre del titular del subsidio; no se permiten cuentas de familiares ni de terceras personas.
Paso a paso para realizar el registro en la plataforma (LINK oficial)
- Acceda al portal web habilitado por el DPS (prosperidadsocial.gov.co) y busque la sección destinada al trámite de actualización financiera.
- Digite su tipo y número de documento de identidad para validar que es un participante activo en alguno de los subsidios.
- Elija de la lista desplegable la entidad de su preferencia (por ejemplo, Nequi o DaviPlata).
- Digite con precisión el número de cuenta o celular asociado a la billetera digital.
- El sistema validará la información con el sector bancario y asociará el medio de pago para las futuras transferencias de los ciclos operativos