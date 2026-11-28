El episodio protagonizado por un hincha de Millonarios contra Dany Rosero, jugador de América de Cali, podría pasar de la polémica deportiva a un escenario judicial. La legislación colombiana contempla penas de prisión, multas y restricciones para ingresar a escenarios deportivos, dependiendo de cómo se califiquen los hechos y de las pruebas que recopilen las autoridades.

El caso ocurrió en el estadio El Campín, durante el partido entre ambos equipos por los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Las imágenes de la transmisión dejaron en evidencia a un espectador de la tribuna occidental que realizó gestos racistas y escupió al futbolista cuando este abandonaba la cancha.

¿Qué leyes podrían aplicarse por la agresión contra Dany Rosero?

Una de las normas que podría entrar en el análisis es la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015. Esta legislación establece sanciones para conductas tipificadas como actos de racismo o discriminación y hostigamiento.

Las penas contempladas van de 12 a 36 meses de prisión, además de multas entre 10 y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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La misma normativa contempla circunstancias de agravación. Por ejemplo, cuando la conducta se presenta en un espacio público o establecimiento abierto al público, la pena puede aumentar hasta en la mitad y corresponderá a las autoridades establecer si esa condición aplica en este caso.

También está la Ley 1445 de 2011, que establece consecuencias para las agresiones en escenarios deportivos. Cuando una conducta es calificada como agresión física, contempla multas de 20 a 100 salarios mínimos y prohibiciones de ingreso a estadios entre tres y cinco años.

¿Qué ocurrió entre el hincha de Millonarios y el jugador del América?

El incidente se produjo cuando Dany Rosero se dirigía hacia los camerinos después de recibir una tarjeta roja durante el compromiso. En ese recorrido, un espectador ubicado en occidental le hizo gestos discriminatorios y lanzó escupitajos contra el defensor.

Las imágenes se difundieron rápidamente y provocaron pronunciamientos de rechazo. América de Cali y Millonarios condenaron públicamente lo sucedido, mientras que la Secretaría Distrital de Gobierno pidió esclarecer el episodio e identificar al responsable.

¿Qué puede pasar ahora con el responsable?

Además de una eventual investigación penal, el caso podría derivar en restricciones de ingreso a escenarios deportivos o medidas de admisión por parte de los organizadores.

Por ahora, no se ha confirmado una sanción definitiva. La identificación del aficionado y el análisis de las pruebas serán determinantes para establecer las responsabilidades por lo ocurrido en El Campín.