Equipo grande del FPC en crisis: jugadores denuncian 3 meses de salario sin pagar

El presente deportivo y económico de Deportivo Cali vuelve a estar en el ojo del huracán. El club, que actualmente es dirigido por Alberto Gamero, atraviesa una delicada situación financiera que ya repercutió directamente en sus futbolistas.

En las últimas horas, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) hizo pública una denuncia que compromete la estabilidad de jugadores y jugadoras de la institución.

Acolfutpro denuncia incumplimientos de Deportivo Cali

En un comunicado oficial, Acolfutpro señaló: “Desde ACOLFUTPRO denunciamos la insostenible situación que enfrentan los planteles de futbolistas masculino y femenino del Deportivo Cali, a quienes este club de la Dimayor les debe tres meses de salarios, completó dos meses de atraso en el pago de la prima legal y ahora también incumple con los pagos de los aportes a la seguridad social”.

La entidad advirtió que este incumplimiento vulnera de manera grave los derechos de los deportistas, quienes además de ver comprometida su estabilidad económica, también enfrentan riesgos en su bienestar y el de sus familias.

Exigen acciones a las autoridades

Acolfutpro fue enfática en solicitar la intervención de las entidades gubernamentales competentes: “Exigimos a MinDeporteCol y a MintrabajoCol que cumplan con su función de inspección, vigilancia y control, tal como lo establece la Ley 1445 de 2011. No es aceptable que ante reiteradas denuncias se mantenga una actitud pasiva frente a hechos que atentan contra la legalidad y el respeto por el trabajo profesional en el fútbol colombiano”.

El llamado busca que se tomen medidas inmediatas para garantizar que los futbolistas reciban lo que por ley les corresponde y se respete su labor dentro del deporte profesional.

La crisis del Deportivo Cali no solo afecta al plantel masculino, sino también al femenino, confirmando que el problema financiero atraviesa todas las divisiones del club. De momento el club no se ha manifestado al respecto.