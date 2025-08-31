¿Por qué no se aplazó el partido? Dimayor se pronunció por la muerte de un hincha del Cali

El fútbol colombiano vivió una jornada marcada por la tragedia tras el accidente que involucró al bus del Deportivo Cali y que dejó como víctima mortal a Juan Pablo Núñez Agudelo, un joven hincha de 16 años. El hecho ocurrió en inmediaciones del estadio de Palmaseca, previo al encuentro entre el equipo vallecaucano e Independiente Medellín.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expresó sus condolencias a los familiares y amigos del aficionado fallecido, acompañándolos en este difícil momento. A través de un comunicado oficial, la entidad lamentó lo ocurrido. Sin embargo, hay cuestionamientos por la decisión de no suspender el encuentro.

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo. La DIMAYOR acompaña en este momento a sus familiares y amigos, y expresa sus más sinceras condolencias.

En redes sociales, hinchas cuestionaron la decisión de disputar el partido, a pesar de que los jugadores y cuerpo técnico del Cali tuvieron que presenciar lo sucedido.

"Increíble que se juegue ese partido, y más increíble que la hinchada del Cali lo deje jugar. Futbol negocio por encima hasta de la vida misma", escribió un hincha en X.

"Si ustedes fueran serios el partido no se tendría que haber jugado", cuestionó otro usuario.

¿Por qué no se suspendió el compromiso?

A pesar de la tragedia, el compromiso se disputó con normalidad, aunque el inicio del mismo comenzó 20 minutos después de lo pactado, debido a la dificultad que tuvo el cuadro local para llegar al escenario deportivo.

El bus del equipo visitante transportó a los jugadores del cuadro azucarero, lo que permitió que el compromiso iniciara a las 8:50 p.m. en lugar de las 8:30 p.m.

Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, confirmó que se trató de un acuerdo solidario entre ambos clubes. La decisión buscó mantener el orden deportivo sin dejar de lado el respeto hacia la víctima y su familia.

Condolencias del Deportivo Cali y voces tras la tragedia

El Deportivo Cali también se pronunció mediante un comunicado, en el que expresó sus más sinceras condolencias por la pérdida de su aficionado. El club envió un mensaje de solidaridad a su familia, además de manifestar apoyo a la joven que resultó herida en el mismo accidente.

Por su parte, Alberto Gamero, director técnico del conjunto verdiblanco, relató a Win Sports el difícil momento vivido, al señalar que el bus del equipo tuvo que detenerse en el lugar del siniestro, lo que generó un ambiente de profunda tristeza antes de iniciar el compromiso.