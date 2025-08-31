CANAL RCN
Deportes

¿Por qué no se aplazó el partido? Dimayor se pronunció por la muerte de un hincha del Cali

El ente organizador del fútbol colombiano emitió un mensaje de condolencias tras el fallecimiento de un seguidor del Deportivo Cali previo al duelo vs. DIM

Bus Deportivo Cali
FOTO: Suministrada

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
08:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol colombiano vivió una jornada marcada por la tragedia tras el accidente que involucró al bus del Deportivo Cali y que dejó como víctima mortal a Juan Pablo Núñez Agudelo, un joven hincha de 16 años. El hecho ocurrió en inmediaciones del estadio de Palmaseca, previo al encuentro entre el equipo vallecaucano e Independiente Medellín.

Un hincha del Deportivo Cali falleció tras ser arrollado por el bus del equipo
RELACIONADO

Un hincha del Deportivo Cali falleció tras ser arrollado por el bus del equipo

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expresó sus condolencias a los familiares y amigos del aficionado fallecido, acompañándolos en este difícil momento. A través de un comunicado oficial, la entidad lamentó lo ocurrido. Sin embargo, hay cuestionamientos por la decisión de no suspender el encuentro.

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo. La DIMAYOR acompaña en este momento a sus familiares y amigos, y expresa sus más sinceras condolencias.

En redes sociales, hinchas cuestionaron la decisión de disputar el partido, a pesar de que los jugadores y cuerpo técnico del Cali tuvieron que presenciar lo sucedido.

"Increíble que se juegue ese partido, y más increíble que la hinchada del Cali lo deje jugar. Futbol negocio por encima hasta de la vida misma", escribió un hincha en X.

"Si ustedes fueran serios el partido no se tendría que haber jugado", cuestionó otro usuario.

¿Por qué no se suspendió el compromiso?

A pesar de la tragedia, el compromiso se disputó con normalidad, aunque el inicio del mismo comenzó 20 minutos después de lo pactado, debido a la dificultad que tuvo el cuadro local para llegar al escenario deportivo.

El bus del equipo visitante transportó a los jugadores del cuadro azucarero, lo que permitió que el compromiso iniciara a las 8:50 p.m. en lugar de las 8:30 p.m.

Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, confirmó que se trató de un acuerdo solidario entre ambos clubes. La decisión buscó mantener el orden deportivo sin dejar de lado el respeto hacia la víctima y su familia.

Condolencias del Deportivo Cali y voces tras la tragedia

El Deportivo Cali también se pronunció mediante un comunicado, en el que expresó sus más sinceras condolencias por la pérdida de su aficionado. El club envió un mensaje de solidaridad a su familia, además de manifestar apoyo a la joven que resultó herida en el mismo accidente.

Se reveló la identidad del hincha que falleció tras el accidente con el bus del Deportivo Cali
RELACIONADO

Se reveló la identidad del hincha que falleció tras el accidente con el bus del Deportivo Cali

Por su parte, Alberto Gamero, director técnico del conjunto verdiblanco, relató a Win Sports el difícil momento vivido, al señalar que el bus del equipo tuvo que detenerse en el lugar del siniestro, lo que generó un ambiente de profunda tristeza antes de iniciar el compromiso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yerry Mina

Yerry Mina quedó 'al desnudo' en la Serie A: la voto es viral del duelo vs. Napoli

Liga BetPlay

Así quedó la tabla del descenso tras las derrotas de Deportivo Cali y Unión Magdalena

Independiente Medellín

Partidazo en Palmaseca: DIM resistió y se quedó los 3 puntos ante Deportivo Cali

Otras Noticias

Comercio

SHEIN apuesta a la consolidación en Colombia con más productos para consumo del café colombiano

Pensando en darle más accesibilidad y buenos precios a los amantes del café colombiano, SHEIN ha personalizado su pestaña ‘Café & té’.

Salud mental

¿Por qué hay personas que nunca lloran? Las razones detrás de la psicología

¿Cuáles son las razones por las que hay personas que nunca lloran?

Miguel Uribe

¿Quién es el séptimo capturado por magnicidio de Miguel Uribe? Tendría relación con el joven sicario

Miss Universe Colombia

¿Cómo votar en Miss Universe Colombia 2025? Guía completa del reality

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito