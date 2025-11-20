Cali anunció su cambio de nombre: “Nuestra historia y grandeza siguen”

Deportivo Cali abrió oficialmente un nuevo capítulo en su historia este jueves 20 de noviembre, luego de anunciar un cambio trascendental en su estructura jurídica y administrativa. La institución, una de las más tradicionales del fútbol colombiano, confirmó que la hasta ahora conocida Asociación Deportivo Cali pasa a llamarse Club Profesional Deportivo Cali S.A., un paso que simboliza el inicio de una etapa renovada en materia económica, organizativa y estratégica.

El club aseguró que esta decisión no representa una ruptura con su legado, sino una transformación necesaria para adaptarse a los desafíos actuales del deporte profesional. En un comunicado, los ‘azucareros’ señalaron que la conversión en Sociedad Anónima es “un evento trascendental que marca el comienzo de una nueva etapa para nuestra institución”, resaltando que su historia y esencia permanecen intactas pese al cambio estructural.

Un acto simbólico que marca un antes y un después

La presentación de la nueva figura jurídica estuvo acompañada por un momento emotivo: el Comité Ejecutivo entregó formalmente la administración a la nueva Junta Directiva, que asume el reto de conducir al club bajo un modelo corporativo más robusto. Según lo expresado por la institución, esta transición reafirma el compromiso con la transparencia, la profesionalización de los procesos y la modernización administrativa que exige el fútbol actual.

Deportivo Cali destacó que este paso no solo busca fortalecer la gestión interna, sino también recuperar la estabilidad económica del club, un aspecto que ha sido tema de conversación en los últimos años. La nueva Junta Directiva fue presentada ante los funcionarios, enviando un mensaje de unidad y proyección hacia el futuro.

Una transformación sin renunciar a la esencia

Si bien el anuncio implica un cambio importante en la forma de operar, el club insistió en que su identidad permanece intacta. “Nuestra historia, nuestra grandeza y nuestra esencia siguen aquí”, afirmó la institución, recordando que los colores, la hinchada y el sentimiento azucarero siguen siendo el corazón del proyecto.

Deportivo Cali inicia así una etapa donde predominan la visión empresarial, el compromiso colectivo y la convicción de que esta transformación abrirá nuevas oportunidades. Con el respaldo de su comunidad y la expectativa de sus aficionados, el club se prepara para construir un futuro más sólido, ordenado y competitivo, manteniendo viva la tradición que lo ha acompañado por generaciones.