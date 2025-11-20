CANAL RCN
Deportes

Cali anunció su cambio de nombre: “Nuestra historia y grandeza siguen”

El equipo vallecaucano anunció este 20 de noviembre el cambio de razón social y figura jurídica.

Cali
Foto: @DeportivoCaliCP

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Deportivo Cali abrió oficialmente un nuevo capítulo en su historia este jueves 20 de noviembre, luego de anunciar un cambio trascendental en su estructura jurídica y administrativa. La institución, una de las más tradicionales del fútbol colombiano, confirmó que la hasta ahora conocida Asociación Deportivo Cali pasa a llamarse Club Profesional Deportivo Cali S.A., un paso que simboliza el inicio de una etapa renovada en materia económica, organizativa y estratégica.

El club aseguró que esta decisión no representa una ruptura con su legado, sino una transformación necesaria para adaptarse a los desafíos actuales del deporte profesional. En un comunicado, los ‘azucareros’ señalaron que la conversión en Sociedad Anónima es “un evento trascendental que marca el comienzo de una nueva etapa para nuestra institución”, resaltando que su historia y esencia permanecen intactas pese al cambio estructural.

El estadio donde se jugaría Nacional vs. Junior en la fecha 3 de los cuadrangulares
RELACIONADO

El estadio donde se jugaría Nacional vs. Junior en la fecha 3 de los cuadrangulares

Un acto simbólico que marca un antes y un después

La presentación de la nueva figura jurídica estuvo acompañada por un momento emotivo: el Comité Ejecutivo entregó formalmente la administración a la nueva Junta Directiva, que asume el reto de conducir al club bajo un modelo corporativo más robusto. Según lo expresado por la institución, esta transición reafirma el compromiso con la transparencia, la profesionalización de los procesos y la modernización administrativa que exige el fútbol actual.

Deportivo Cali destacó que este paso no solo busca fortalecer la gestión interna, sino también recuperar la estabilidad económica del club, un aspecto que ha sido tema de conversación en los últimos años. La nueva Junta Directiva fue presentada ante los funcionarios, enviando un mensaje de unidad y proyección hacia el futuro.

Una transformación sin renunciar a la esencia

Si bien el anuncio implica un cambio importante en la forma de operar, el club insistió en que su identidad permanece intacta. “Nuestra historia, nuestra grandeza y nuestra esencia siguen aquí”, afirmó la institución, recordando que los colores, la hinchada y el sentimiento azucarero siguen siendo el corazón del proyecto.

Junior pegó primero y se montó en el liderato del Grupo A
RELACIONADO

Junior pegó primero y se montó en el liderato del Grupo A

Deportivo Cali inicia así una etapa donde predominan la visión empresarial, el compromiso colectivo y la convicción de que esta transformación abrirá nuevas oportunidades. Con el respaldo de su comunidad y la expectativa de sus aficionados, el club se prepara para construir un futuro más sólido, ordenado y competitivo, manteniendo viva la tradición que lo ha acompañado por generaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

El estadio donde se jugaría Nacional vs. Junior en la fecha 3 de los cuadrangulares

Deportivo Cali

Deportivo Cali presentó a su nuevo presidente: ya habló sobre los refuerzos para 2026

Selección de Argentina

España vs. Argentina: se definió la fecha en la que se jugará la Finalissima

Otras Noticias

Cesar

Con drones ubicaron a policías en el departamento de Cesar y luego les dispararon

Los uniformados lograron repeler el ataque, luego de que sistemas aéreos no tripulados sobrevolaran la Alcaldía y el comando de la Policía.

Artistas

"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico

La actriz, en un sentido post de Instagram, contó cuál es la enfermedad que le descubrieron a su hija.

Artistas

Se confirmó la muerte de un reconocido influencer: había sido reportado como desaparecido

Transmilenio

Transmilenio da un giro inesperado: ahora desarrollará vivienda y proyectos inmobiliarios en Bogotá

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia