Junior pegó primero y se montó en el liderato del Grupo A

Junior de Barranquilla comenzó con firmeza su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. En una noche intensa en el estadio Metropolitano, el conjunto dirigido por Arturo Reyes se impuso 1-0 a Independiente Medellín gracias a un solitario tanto de Didier Moreno, suficiente para adueñarse del liderato del Grupo A en el arranque de esta fase decisiva. La victoria deja al cuadro barranquillero con tres puntos y a la expectativa del duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, que completará la jornada.

El DIM, conducido por Alejandro Restrepo, mostró argumentos ofensivos durante varios tramos del partido. Incluso logró generar aproximaciones peligrosas que exigieron a la defensa local y obligaron a mantener concentración total. Sin embargo, la falta de eficacia en el último toque y la solidez del sistema defensivo de Junior terminaron inclinando la balanza a favor del equipo costeño.

RELACIONADO Bucaramanga logró la victoria frente a Santa Fe con 10 hombres y se acomodó en el grupo

Un gol que cambió el rumbo del partido

La anotación llegó al minuto 35, en una jugada que parecía no entrañar mayor riesgo. Tras un envío al área, Didier Moreno apareció en el corazón de la zona de definición y alcanzó a desviar ligeramente la trayectoria del balón, lo suficiente para descolocar al portero Eder Chaux. Ese toque sutil terminó convirtiéndose en la única celebración de la noche y en el elemento determinante para sellar el triunfo tiburón ante su afición.

A partir de allí, Junior administró el resultado con inteligencia. A pesar de los intentos del Medellín por reaccionar, especialmente en los primeros minutos del segundo tiempo, el conjunto local mantuvo orden, redujo espacios y apostó por transiciones rápidas que complicaron a su rival.

A la espera del complemento de la jornada

Con este triunfo, Junior lidera el Grupo A con tres unidades y da un primer golpe en una fase que promete ser disputada hasta el final. La jornada continuará este jueves 20 de noviembre, cuando Atlético Nacional reciba a América de Cali en un duelo que podría reconfigurar la tabla o confirmar el inicio sólido del equipo barranquillero. Junior, por ahora, sonríe y toma impulso en su búsqueda por regresar a una nueva final del fútbol colombiano.