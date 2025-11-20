El estadio donde se jugaría Nacional vs. Junior en la fecha 3 de los cuadrangulares

La incertidumbre sobre el estadio que albergará el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, programado para el miércoles 26 de noviembre, continúa generando preocupación tanto entre los aficionados como en los directivos del fútbol colombiano. La imposibilidad de utilizar el Atanasio Girardot, escenario habitual del cuadro verdolaga, obligó al club antioqueño a iniciar una carrera contrarreloj en busca de una sede alterna para disputar un duelo determinante de los cuadrangulares semifinales.

Durante la última semana, Nacional exploró diferentes posibilidades fuera del Valle de Aburrá. Primero tocó la puerta del estadio Palogrande de Manizales, y luego del Hernán Ramírez Villegas de Pereira, pero en ambas ciudades la respuesta fue negativa por motivos logísticos y de disponibilidad. Esto dejó al conjunto paisa con un margen limitado de maniobra y encendió las alarmas a nivel institucional.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron novedades desde Antioquia que comienzan a perfilar una solución.

Ditaires aparece como la opción más firme para el crucial encuentro

De acuerdo con fuentes consultadas dentro del departamento, el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, más conocido como Ditaires, asoma como el escenario que finalmente podría recibir el duelo entre Atlético Nacional y Junior.

La información apunta a que el encuentro se jugaría a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana), manteniendo así el horario originalmente planteado para esta tercera jornada de los cuadrangulares.

La plaza, sede habitual de Leones FC, ha ganado protagonismo en las últimas horas debido a su disponibilidad y a la disposición de las autoridades locales para colaborar con el desarrollo del compromiso. Aunque aún falta la confirmación oficial por parte de la Dimayor, todo indica que Ditaires se convertirá en el plan definitivo para que el partido pueda disputarse sin más contratiempos.

Un duelo vital que no puede aplazarse

Tanto Nacional como Junior llegan a este encuentro con obligaciones deportivas importantes, por lo que la realización del compromiso es inaplazable en el calendario. El equipo antioqueño, que se ha visto afectado por la falta de su estadio principal debido a la realización de eventos no deportivos, confía en que el cambio de sede no impacte su rendimiento ni la asistencia de los hinchas que puedan desplazarse.

Por su parte, Junior observa con atención la definición, pues el estado del campo, la logística y el ambiente en torno al partido también son factores que influyen en su preparación.

Aunque aún faltan los anuncios oficiales, en Antioquia la señal es clara: Ditaires sería la casa provisional de Nacional para este duelo clave de los cuadrangulares, mientras la ciudad de Medellín continúa con la agenda que mantiene cerrado el Atanasio Girardot.