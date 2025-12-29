CANAL RCN
Deportes

Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso

Deportivo Cali sacudió el mercado para 2026 con los fichajes de Pedro Gallese y Emanuel Reynoso, dos refuerzos internacionales que ilusionan a la hinchada.

Pedro Gallese y Emanuel Reynoso para Deportivo Cali
Foto: Deportivo Cali y Talleres

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
06:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Deportivo Cali empezó a marcar la pauta en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026.

Deportivo Cali 'rompe' el mercado y mete tres fichajes sorpresivos y de categoría
RELACIONADO

Deportivo Cali 'rompe' el mercado y mete tres fichajes sorpresivos y de categoría

Bajo la conducción de Alberto Gamero, el conjunto azucarero decidió dar un golpe de autoridad con incorporaciones de peso que ilusionan a su hinchada y reafirman la intención de volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.

Este lunes 29 de diciembre, el club confirmó la llegada de dos refuerzos internacionales que rápidamente encendieron el ambiente en Palmaseca y en redes sociales, en lo que ya es catalogado como uno de los movimientos más ambiciosos del mercado.

Pedro Gallese, experiencia y jerarquía bajo los tres palos

El primer anuncio oficial fue el del arquero Pedro Gallese, guardameta internacional de Perú, quien firmó su vínculo con el Deportivo Cali tras llegar a un acuerdo con la dirigencia.

A sus 35 años, Gallese arriba con un amplio recorrido internacional y la etiqueta de líder dentro y fuera de la cancha.

Deportivo Cali se le adelantó al América de Cali: refuerzo llegaría desde el fútbol de Brasil
RELACIONADO

Deportivo Cali se le adelantó al América de Cali: refuerzo llegaría desde el fútbol de Brasil

Su llegada busca darle solidez defensiva a un equipo que en los últimos torneos sufrió en esa zona y que ahora apuesta por la experiencia para ordenar la última línea. El cuerpo técnico confía en que su presencia será clave tanto en el campeonato local como en los objetivos trazados para 2026.

Emanuel Reynoso, el ‘10’ que ilusiona a la hinchada azucarera

Horas más tarde, el Cali confirmó la incorporación del volante ofensivo Emanuel Reynoso, futbolista argentino de 30 años, reconocido por su zurda, visión de juego y capacidad para generar fútbol en el último tercio de la cancha.

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se robaron todas las miradas en la Feria de Cali: encendieron las redes
RELACIONADO

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se robaron todas las miradas en la Feria de Cali: encendieron las redes

Reynoso llega a préstamo desde Talleres de Córdoba, tras haber tenido pasos por ligas exigentes como la de México y la MLS.

Con estas incorporaciones, el Deportivo Cali empieza a “romper el mercado” y deja claro que va en serio para 2026.

A Gallese y Reynoso se suman nombres como Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro y Juan Ignacio Dinenno, conformando una nómina que mezcla experiencia, talento y ambición, con el objetivo de devolver al club a los primeros planos del fútbol colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

¡Jugarán sin público! Sanciones para DIM y Nacional tras disturbios en final de Copa BetPlay

Independiente Santa Fe

La competencia que le llegaría a Rodallega en Santa Fe: delantero argentino se acerca al 'León'

Fútbol

James Rodríguez ve la luz antes del cierre de 2025: este equipo le abre la puerta para su futuro

Otras Noticias

Tecnología

Crean un Netflix gratuito con más de cuatro mil películas: así se puede usar

Se trata de WikiFlix, una plataforma gratuita que permite acceder a más de 4.000 películas clásicas de manera legal y sin necesidad de pagar o registrarse.

Asesinatos en Bogotá

Capturan al hombre que estuvo detrás de masacre ocurrida en 2022: estaba libre por insólita razón

Este hombre acabó con la vida de dos adultos mayores y una adolescente en San Antonio del Tequendama.

Estados Unidos

Joven habría asesinado a su mamá un día después de Navidad: detalles del estremecedor caso

Artistas

Dan a conocer la enfermedad que sufrió Silvestre Dangond en tarima durante concierto en Cali

Reforma Laboral

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social