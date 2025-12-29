Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso

El Deportivo Cali empezó a marcar la pauta en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026.

Bajo la conducción de Alberto Gamero, el conjunto azucarero decidió dar un golpe de autoridad con incorporaciones de peso que ilusionan a su hinchada y reafirman la intención de volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.

Este lunes 29 de diciembre, el club confirmó la llegada de dos refuerzos internacionales que rápidamente encendieron el ambiente en Palmaseca y en redes sociales, en lo que ya es catalogado como uno de los movimientos más ambiciosos del mercado.

Pedro Gallese, experiencia y jerarquía bajo los tres palos

El primer anuncio oficial fue el del arquero Pedro Gallese, guardameta internacional de Perú, quien firmó su vínculo con el Deportivo Cali tras llegar a un acuerdo con la dirigencia.

A sus 35 años, Gallese arriba con un amplio recorrido internacional y la etiqueta de líder dentro y fuera de la cancha.

Su llegada busca darle solidez defensiva a un equipo que en los últimos torneos sufrió en esa zona y que ahora apuesta por la experiencia para ordenar la última línea. El cuerpo técnico confía en que su presencia será clave tanto en el campeonato local como en los objetivos trazados para 2026.

Emanuel Reynoso, el ‘10’ que ilusiona a la hinchada azucarera

Horas más tarde, el Cali confirmó la incorporación del volante ofensivo Emanuel Reynoso, futbolista argentino de 30 años, reconocido por su zurda, visión de juego y capacidad para generar fútbol en el último tercio de la cancha.

Reynoso llega a préstamo desde Talleres de Córdoba, tras haber tenido pasos por ligas exigentes como la de México y la MLS.

Con estas incorporaciones, el Deportivo Cali empieza a “romper el mercado” y deja claro que va en serio para 2026.

A Gallese y Reynoso se suman nombres como Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro y Juan Ignacio Dinenno, conformando una nómina que mezcla experiencia, talento y ambición, con el objetivo de devolver al club a los primeros planos del fútbol colombiano.