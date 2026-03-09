Escándalo en el FPC: Atacan físicamente a futbolista del Deportivo Cali en las últimas horas

Un nuevo hecho de indignación sacude al Fútbol Profesional Colombiano (FPC). En las últimas horas, el Deportivo Cali emitió un enfático comunicado oficial denunciando una grave agresión física e intimidación sufrida por su futbolista Johan Martínez, quien fue abordado por sujetos desconocidos (presuntamente vinculados a sectores radicales de la hinchada) en momentos en que se encontraba acompañado por su núcleo familiar.

El lamentable incidente tuvo lugar en la ciudad de Cali, donde el futbolista fue violentado físicamente y amenazado, en un acto que ha encendido de inmediato las alarmas sobre la seguridad e integridad de los deportistas dentro y fuera del terreno de juego.

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El equipo azucarero no tardó en sentar una firme postura institucional a través de sus canales oficiales. En su pronunciamiento, la directiva del Deportivo Cali expresó un rechazo categórico a cualquier tipo de violencia, amenaza o intimidación contra sus deportistas, haciendo un llamado urgente a las autoridades locales y a la Policía Nacional para que adelanten las investigaciones pertinentes, identifiquen a los responsables de esta agresión y apliquen todo el peso de la ley.

"En efecto agredieron a Johan Martínez anoche, lo intimidaron con arma de fuego, lo golpearon, esto no puede pasar, personas que hacen eso no son hinchas, Cali va a colaborar con las autoridades por estos actos de cobardía", informó Felipe Restrepo, director legal de Deportivo Cali en el Super Combo de la ciudad de Cali.

El estratega venezolano instó a que se ponga un alto al clima de hostilidad que rodea al entorno del fútbol y solicitó un cambio radical de ambiente en la atmósfera que rodea al club.

Para la plantilla y el cuerpo técnico, este tipo de agresiones rebasa cualquier límite deportivo, pues traspasa la barrera de la vida privada y la seguridad familiar de las personas.

Este preocupante acontecimiento no se da de forma aislada. El Deportivo Cali atraviesa un momento complejo tanto en lo deportivo como en lo institucional, condicionado por los apremios del promedio y la presión continua de su afición por conseguir resultados.

La molestia de un sector radical de los simpatizantes ha derivado en episodios de alta tensión en las últimas semanas, los cuales alcanzaron su punto más crítico con esta agresión directa hacia Johan Martínez.

Tanto la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) como diversos sectores de la opinión pública nacional han reiterado que la pasión futbolística jamás debe derivar en actos violentos ni en intimidaciones hacia los profesionales del deporte o sus familias.

Se espera que las autoridades avancen en la revisión de cámaras de seguridad e investigaciones de campo para dar con la captura de los implicados en este lamentable suceso.