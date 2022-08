¿Problemas internos? Mayer Candelo y la ‘difícil relación’ que vive con Teo Gutiérrez

El comienzo de Mayer Candelo como entrenador del Deportivo Cali no ha sido el indicado, pues su arranque en la liga colombiana ha dejado varias dudas sobre su rendimiento deportivo, además tomar algunas decisiones que le molestaron la hinchada, como la ausencia de Teo en el último juego frente a Envigado.

Desde que se dio a conocer la ausencia de Teo en el equipo de Mayer Candelo, se dieron a conocer diferentes versiones sobre lo sucedido, pues varios periodistas señalaron que la relación del delantero y el entrenador no es la mejor y por esta razón fue su ausencia en el juego frente a los ‘naranjas’.

Previo al juego por la quinta fecha del fútbol colombiano, el entrenador caleño lanzo una fuerte crítica sobre el proceso que tiene Teo en el Deportivo Cali, pues aseguró que el delantero tiene algunos problemas físicos.

“Yo no necesito a Teo, yo necesito al que esté comprometido con Deportivo Cali. El que esté comprometido es bienvenido en mi equipo. Así como les entregó las llaves a todos, se las quito también. Este es un tema de respeto mutuo, de compromisos, de trabajar todos los días, de ayudarnos porque nadie está desconociendo las condiciones de él. Todos sabemos de su talento, de su magia, de su experiencia, pero necesitamos el compromiso de todos”, agregó el entrenador.

Versiones de la prensa

Luego de las palabras de Mayer Candelo, la prensa comenzó a especular sobre la relación del delantero y el entrenador, pues según dio a conocer Mariano Olse, panelista de Win Sports, la decisión de Mayer no solo pasa por lo físico.

“La semana pasada Teo le pidió permiso para ausentarse por tema familiar grave. Mayer aceptó, pero Teo no volvió a tiempo”, agregó el periodista.

Mayer volvió hablar de Teo post-partido contra Envigado

Luego de la derrota frente a Envigado tres goles a cero, la prensa volvió a preguntarle a Mayer Candelo sobre la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la convocatoria, a lo que el entrenador dejó que solo hablara de los jugadores convocados a la concentración.

“Yo tengo que hablar de los 18 jugadores que estuvieron hoy, no de los que no están, no puedo decir que perdí por Teo o que gané por Teo, no es viable hablar de los que no están", finalizó el exjugador de Millonarios.