Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se robaron todas las miradas en la Feria de Cali: encendieron las redes

La Feria de Cali volvió a confirmar por qué es uno de los eventos culturales más importantes de Colombia. En medio de conciertos, baile y celebración, dos figuras del entretenimiento nacional acapararon la atención del público y de las redes sociales: Lina Tejeiro y Greeicy Rendón. Su presencia y complicidad convirtieron una noche de fiesta en uno de los momentos más comentados de la programación.

La artista caleña Greeicy Rendón subió al escenario para ofrecer un show cargado de energía, carisma y conexión con su ciudad natal. Su aparición fue recibida con ovaciones por parte de los asistentes, quienes corearon sus canciones y celebraron cada uno de sus movimientos, en una presentación que rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales.

Greeicy Rendón brilló en la Feria de Cali con un show lleno de energía

Durante su presentación en un recinto cerrado, Greeicy interpretó varios de sus éxitos y demostró, una vez más, por qué es una de las artistas más queridas del país.

Sus coreografías, su cercanía con el público y su capacidad para animar el ambiente fueron claves para que su show destacara dentro de la agenda del evento.

Videos grabados por asistentes mostraron a la cantante disfrutando del escenario con naturalidad, mientras el público respondía con aplausos y gritos.

Para muchos caleños, la actuación de Greeicy fue uno de los puntos más altos de la Feria de Cali, no solo por la música, sino por el orgullo de ver a una artista local triunfar frente a su gente.

Lina Tejeiro se robó miradas en la Feria de Cali

Sin embargo, el espectáculo no se limitó únicamente al escenario. Lina Tejeiro, quien se encontraba entre los invitados cercanos a la artista, llamó la atención por su actitud durante el show.

En varios videos difundidos en redes sociales, se le observa siguiendo cada movimiento de Greeicy con una expresión de admiración que no pasó desapercibida.

El gesto más comentado fue cuando Lina, abanico en mano, acompañó la presentación desde un costado, generando una ola de comentarios positivos entre los internautas.

Muchos destacaron la complicidad y el cariño que existe entre ambas, una amistad que se ha consolidado con el paso de los años y que volvió a quedar en evidencia en la capital del Valle.

Las imágenes del momento se multiplicaron rápidamente en redes sociales, donde seguidores de ambas celebraron la sororidad y el apoyo mutuo entre las dos figuras públicas.

Para muchos, la escena fue una muestra genuina de admiración y respaldo entre amigas, lejos de cualquier protagonismo forzado.

Así, Lina Tejeiro y Greeicy Rendón no solo se robaron el show en la Feria de Cali, sino que también dejaron una de las postales más recordadas del evento, combinando música, amistad y emoción en una noche que dio mucho de qué hablar.