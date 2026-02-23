CANAL RCN
Tendencias

“Reír o llorar”: La Liendra y Dani Duke sufren percance en la boda de Jhonny Rivera

Los creadores de contenido dieron a conocer detalles del percance que atravesaron a horas de la celebración.

Foto: Captura pantalla IG @la_liendraa
Foto: Captura pantalla IG @la_liendraa

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
07:22 p. m.
El mundo del entretenimiento se encuentra paralizado ante la boda entre Jhonny Rivera y Jenny López, quienes celebraron sus nupcias el pasado domingo 22 de febrero en Pereira, Risaralda.

En la celebración, se logró observar la presencia de varios famosos y creadores de contenido, quienes compartieron detalles del rito y la fiesta posterior que se llevó a cabo en una lujosa hacienda.

Sin embargo, La Liendra y Dani Duke sorprendieron a sus seguidores al compartir detalles previos a su asistencia al recinto, pues dieron a conocer un percance que desató las risas por parte de miles de internautas.

¿Qué le pasó a La Liendra y Dani Duke?

Como es de costumbre, los famosos tomaron sus redes sociales para compartir detalles previos a su asistencia al evento. Por esto, dieron a conocer que tuvieron serios problemas ya que no lograron encontrar vuelos disponibles por lo que decidieron llegar a la ciudad por carretera.

Así mismo, manifestaron que llegaron a estar en riesgo de sufrir un accidente debido a la velocidad con la que manejaron el vehículo.

Ante todo pronóstico, ambos famosos llegaron a la iglesia de la celebración, pero esta se encontraba cerrada por lo que creyeron que habían llegado tarde a la ceremonia.

Ante el sentimiento de culpabilidad, los famosos decidieron llamar a su amigo Jhonny por lo que se llevaron la sorpresa de que la celebración era 24 horas después de su llegada al lugar.

Por supuesto, la reacción por parte del cantante no se hizo esperar ya que manifestó que podía adelantar la boda para que sus amigos pudieran lucir sus atuendos que ya llevaban puestos. Así mismo, la modelo recalcó que dicho inconveniente había sido provocado por la falta de atención de su pareja.

Famosos en la boda de Jhonny Rivera

Por supuesto, la cuota artística en la ceremonia no se hizo esperar ya que varios estrellas nacionales fueron a la boda del intérprete de ‘El intenso’. Dentro del selecto grupo de invitados se observó a Yefferson Cossio, Cintia Cossio, Francy, Alzate, Andy Rivera, entre otros cantantes invitados.

