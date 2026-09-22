La razón por la que Millonarios volvió a confiar en Gamero

El regreso de Alberto Gamero a Millonarios no fue solamente una apuesta por un técnico conocido. Ariel Michaloutsos, director deportivo del club, explicó las razones que llevaron a la institución a elegir nuevamente al entrenador samario tras la salida de Fabián Bustos.

Gamero asumió su segundo ciclo al frente del equipo en septiembre y, de acuerdo con lo señalado por Michaloutsos, su conocimiento de la institución, el vínculo con los jugadores y el respaldo que conserva dentro del club fueron elementos importantes para tomar la decisión.

¿Por qué Millonarios eligió nuevamente a Alberto Gamero?

Para Michaloutsos, Gamero tiene un peso particular dentro de Millonarios. El dirigente destacó su historia con la institución y los títulos que consiguió durante su anterior etapa como entrenador.

Gamero es una institución en Millonarios, aparte una persona, sinceramente me sorprendió su don de gente, tengo charlas extensas siempre con él. No lo conocía personalmente. Le había pedido el número de él a alguien cuando fue el partido contra Nacional que ganamos allá porque esa victoria también fue de él, mencionó Ariel.

El director deportivo también contó que, aunque no conocía personalmente a Gamero antes de llegar a Millonarios, comenzó a acercarse al técnico después de un partido que el equipo disputó contra Atlético Nacional.

Otro factor señalado fue la posibilidad de generar unidad dentro del equipo. La dirigencia buscaba que jugadores, cuerpo técnico y directivos trabajaran alrededor de un mismo proyecto, y la figura de Gamero podía facilitar esa conexión debido a su historia previa con la institución.

El entrenador, además, conoce la dinámica interna del club y mantiene conversaciones con Michaloutsos sobre la conformación de la plantilla y las posiciones que podrían reforzarse.

¿Cómo ha sido el regreso de Gamero a Millonarios?

El nuevo ciclo comenzó con resultados que han acompañado el proceso. Gamero lleva cuatro partidos al frente del equipo, con dos victorias y dos empates, manteniéndose invicto en ese tramo.

El director deportivo también habló sobre su propio proyecto en Millonarios. Contó que recibió la llamada de Gustavo Serpa en octubre del año pasado y que uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la estructura administrativa que encontró en la institución.

A Gamero lo quiere mucho la junta directiva, el club, la gente y para mí es importante que ayude a este modelo y a este proceso que está iniciando porque hace poco fue que inició, recalcó.

Su intención, explicó, era trabajar en un club organizado y con objetivos claros, además de construir un proyecto deportivo hacia adelante.

Por ahí hablamos de lo lindo que sería reforzar una posición u otra. No voy a decir nombres en concreto, pero son muy amenas. Él conoce mucho el club y la idiosincrasia porque yo sigo conociendo muchas cosas internas del club y él me ayuda en todo esto, explicó.

En ese escenario, el regreso de Gamero se convirtió en una pieza para un proceso que Millonarios pretende consolidar. El entrenador ya conoce la institución y ahora tiene el reto de llevar este segundo ciclo hasta los objetivos deportivos que busca el equipo.