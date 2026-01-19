CANAL RCN
Deportes

Deportivo Cali y las razones por las que podría volver a jugar en el estadio Pascual Guerrero

El equipo azucarero volvería a compartir escenario con América de Cali luego de varios años disputando sus juegos de local en el estadio de Palmaseca.

Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero
FOTO: Deportivo Cali

Noticias RCN

enero 19 de 2026
08:20 p. m.
Deportivo Cali, al ser el único equipo del fútbol colombiano con estadio propio, nunca ha tenido problemas para programar sus compromisos en condición de local, teniendo siempre disponible su casa en el corregimiento de Palmaseca, en Palmira.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló que el cuadro azucarero podría regresar a sus orígenes, pues está solicitando a las autoridades de Cali que puedan jugar algunos compromisos de Liga y Copa BetPlay en el estadio Pascual Guerrero.

Pascual Guerrero con Deportivo Cali

La información fue revelada por el diario El País, quienes conversaron con el Secretario de Deportes del Distrito, Alexander Camacho. "Recibimos un oficio firmado por el presidente del Deportivo Cali, donde nos está indicando que quieren explorar la posibilidad del uso del estadio olímpico Pascual Guerrero".

Sin embargo, dejan claro que falta una reunión con el presidente de la institución para conocer los detalles detrás de este interés para jugar nuevamente en el principal escenario deportivo de Cali. Además, Camacho explicó que de llegarse a dar, tendrían el mismo contrato existente con América, Boca Juniors y Atlético.

¿Cuál es la razón del Deportivo Cali para jugar en el Pascual Guerrero?

Aunque las directivas del club señalaron que la decisión de tener al Pascual Guerrero disponible simplemente es para cumplir con los requisitos de contar con una plaza alterna para sus juegos como local, se habla de adecuaciones en el estadio del Deportivo Cali.

Se espera que en las próximas semanas inicien obras en este estadio, por lo que dependiendo de la complejidad de las mismas, marcaría la necesidad de cambiar de estadio.

A largo plazo hay otras necesidades. Con la llegada de los nuevos propietarios del Cali, se habla de que los alrededores del estadio sí contarían con un proyecto de transformación, donde se incluiría la construcción de centros comerciales, hoteles u zonas residenciales.

