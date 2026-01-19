CANAL RCN
Deportes

¡Atento, Deportivo Cali! Así quedó la tabla del descenso tras la derrota en el debut de la Liga BetPlay 2026 I

La tabla del descenso empezó a moverse nuevamente tras el inicio de la primera liga del 2026. Descubra cómo está el panorama.

Foto: @deportivocalioficial en Instagram.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
07:43 a. m.
La Liga BetPlay 2026 I comenzó el viernes 16 de enero y se continuó jugando a lo largo de todo el fin de semana.

El telón de la primera fecha lo abrieron Deportivo Pereira y Llaneros, en el estadio Hernan Ramírez Villegas, y los de Villavicencio ganaron 0-2.

Jaguares derrotó con un golazo al Deportivo Cali: amargo debut para el cuadro 'azucarero'
Además, ese mismo día, Fortaleza, en Bogotá, se impuso 1-0 vs. Alianza Valledupar.

Posteriormente, el sábado 17 de enero, América de Cali venció 3-0 a Internacional de Bogotá, mientras que Atlético Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó y Millonarios, en condición de visitante, cayó 2-1 vs. Bucaramanga.

Asimismo, en la jornada del domingo, Deportivo Pasto venció 1-0 a Independiente Medellín, Jaguares se impuso por la mínima diferencia vs. Deportivo Cali, Junior perdió 0-2 vs. Tolima e Independiente Santa Fe, en el Nemesio Camacho El Campín, empató 1-1 vs. Águilas Doradas.

Es así como la tabla del descenso volvió a moverse y varios equipos se encuentran mirándola de reojo.

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026 I tras la derrota de Deportivo Cali vs. Jaguares

En estos momentos, tras los partidos que se han jugado de la primera fecha en la Liga BetPlay 2026 I, Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá y Deportivo Cali son los equipos más comprometidos en la tabla del descenso.

El panorama se encuentra así:

20. Cúcuta: 0 puntos y promedio de 0 (no ha debutado).

19. Boyacá Chicó: 69 puntos y promedio de 0,87.

18. Internacional de Bogotá: 79 puntos y promedio de 1,00.

17. Deportivo Cali: 83 puntos y promedio de 1,05.

16. Alianza: 91 puntos y promedio de 1,15.

15. Llaneros: 48 puntos y promedio de 1,17.

14. Águilas Doradas: 95 puntos y promedio de 1,20.

13. Pasto: 100 puntos y promedio de 1,27.

¿Cómo se seguirá jugando la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026 I?

Luego de los partidos del viernes, sábado y domingo, solo faltan dos equipos por debutar en la Liga BetPlay 2026 I y lo harán este lunes 19 de enero.

Santa Fe y Águilas Doradas repartieron puntos tras empate 1-1 en El Campín: vea los goles
Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, enfrentará al Once Caldas dirigido por Hernán Darío Herrera. Este encuentro comenzará a las 4:00 de la tarde y será transmitido por Win Sports.

 

 

 

 

