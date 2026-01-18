CANAL RCN
Deportes

Jaguares derrotó con un golazo al Deportivo Cali: amargo debut para el cuadro 'azucarero'

Deportivo Cali tropezó en su debut y arrancó la Liga BetPlay I-2026 con derrota ante Jaguares: vea el golazo anotado.

Jaguares derrotó a Deportivo Cali
Foto: captura pantalla Win Sports

Noticias RCN

enero 18 de 2026
06:32 p. m.
Las ilusiones renovadas con las que el Deportivo Cali inició la Liga BetPlay I-2026 se toparon con una dura realidad en el estadio Jaraguay de Montería.

En el debut, el cuadro 'azucarero' se enfrentó con un rival aguerrido que lo venció contundentemente. El equipo de Alberto Gamero cedió los tres puntos ante Jaguares de Córdoba, dejando dudas en su primera salida oficial del semestre.

El compromiso inició con un trámite denso, típico de las primeras jornadas del campeonato, donde las imprecisiones fueron protagonistas. Aunque el cuadro vallecaucano intentó imponer condiciones y controlar el balón lejos de su área, se encontró con un equipo local ordenado y peligroso en las transiciones.

Durante la primera mitad, el Cali logró mantener el cero en su arco, salvándose incluso de una opción clara de Jaguares que se estrelló en el palo poco antes del descanso, un aviso de lo que vendría más tarde.

Jaguares derrotó a Deportivo Cali en su debut

Para la segunda mitad, la dinámica no cambió sustancialmente, pero la balanza terminó inclinándose a favor de quien mostró mayor efectividad.

Cuando el reloj marcaba el minuto 70, las fisuras defensivas del Deportivo Cali quedaron expuestas. Cristian Álvarez aprovechó el espacio y el momento para desenfundar un potente remate imposible de atajar, decretando el 1-0 que a la postre sería definitivo.

El gol cayó como un balde de agua fría para los dirigidos por el cuerpo técnico caleño, que no encontraron la fórmula para reaccionar ante la adversidad.

Deportivo Cali debutó con derrota ante Jaguares

Los minutos finales mostraron a un Deportivo Cali con más ganas que fútbol, incapaz de generar peligro real sobre el arco rival para conseguir el empate.

El cuadro dirigido por Alberto Gamero deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en corregir los errores tácticos y de funcionamiento colectivo antes de su presentación ante su hinchada en la próxima jornada. Por su parte, Jaguares celebró un triunfo de oro en casa en el arranque del campeonato.

