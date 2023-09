Deportivo Pasto se metió al grupo de los ocho tras vencer al Atlético Huila

Este martes 26 de septiembre, Deporivo Pasto y Atlético Huila se dieron cita en el estadio Libertad para dar cierre a la decimocuarta jornada del fútbol profesional colombiano, dejando como ganador al Deportivo Pasto, que un gol de Jerson Malagón sigue ilusionando a todos los ‘volcánicos’ con el ingresó al grupo de los ocho.

Desde el pitazo inicial del Deportivo Pasto fue el encargado de tomar la iniciativa en el compromiso, puesto que no quería tener problemas con el Atlético Huila, que sorprendió en el once titular, ya que no llevó a convocatoria a Vinicius, uno de sus mejores hombres durante la presente temporada en el FPC.

Al pasar de los minutos, el equipo volcánico fue inquietando cada vez más la portería de Jhon Alexander Figueroa Córdoba, quien respondió mientras fue llamado, pero que lamentablemente no pudo dejar su portería en cero en su visita a la capital de Nariño.

En el minuto 24 de la primera mitad, Jerson Malagón fue el encargado de poner el único gol del partido, luego un rebote de la defensa del Atlético Huila, que dejó el balón en el centro del área para que el volante solo la tuviera que empujar y le diera la victoria al equipo de Flabio Torres contra las opitas.

Luego del gol del Deportivo Pasto, Huila buscó por todos los medios igualar el marcador, pero el gran esquema defensivo del equipo volcánico impidió que los dirigidos por Diego Corredor se pudieran llevar un punto en la decimocuarta jornada del fútbol profesional colombiano.

Ya en el segundo tiempo Atlético Huila buscó la oportunidad del gol de la igualdad, pero la imprecisión de sus delanteros hizo que el Deportivo Pasto se quedara con los tres puntos que lo dejan cada vez más cerca de la clasificación a la siguiente ronda y el sueño de pelear por la estrella de navidad.

Al finalizar el partido, se presentó una de las jugadas más polémicas del compromiso, puesto que el juez central anuló el segundo del equipo de Nariño por una supuesta falta al momento de recuperar la pelota. La jugada fue revisada por el VAR, y luego de unos minutos se decidió en no dar la anotación para el tricolor.

Con esta victoria, el Deportivo Pasto llegó a la octava posición con 20 unidades, mientras que el Huila se quedó en la decimotercera posición con 16 puntos.

