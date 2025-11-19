Giro radical para un tradicional equipo del Fútbol Profesional Colombiano: fue vendido

Este 19 de noviembre, sobre las 10:51 de la mañana, se confirmó que un tradicional equipo del Fútbol Profesional Colombiano cambió de dueño.

Se trata del Deportivo Pereira, que se encuentra enfrentando una profunda crisis económica y, de hecho, por adeudarles varios sueldos a sus jugadores, tuvo que terminar jugando la fase de 'todos contra todos' con sus juveniles.

En medio de esa realidad, el Ministerio de Trabajo ordenó que el club suspendiera las labores y, posteriormente, abrió una investigación sancionatoria por desacato e incumplimiento.

No obstante, el Ministerio del Deporte aún no le ha quitado el reconocimiento deportivo y, en consecuencia, en búsqueda de una solución, el club cambió de propietario y lo comunicó a través de sus redes oficiales.

Deportivo Pereira fue vendido: así se entregó la noticia

En un breve comunicado de este 19 de noviembre, el Deportivo Pereira aclaró que ya finalizó la operación en la que pasó a tener un nuevo dueño.

"El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que el club cuenta con un nuevo propietario", se comenzó planteando.

"Por tal motivo, el jueves 27 de noviembre, a las 10:00 a.m., en rueda de prensa ante los medios de comunicación, se dará a conocer la identidad de la empresaria propietaria", se concluyó.

Deportivo Pereira, en medio de su crisis financiera y deportiva, perdió a Carlos Darwin Quintero

Luego de que el Deportivo Pereira comenzó a deberles salarios a los jugadores, varios de ellos tomaron la decisión de acabar la relación laboral.

Fue así como Carlos Darwin Quintero analizó nuevas ofertas en el medio local y, finalmente, llegó a un acuerdo con Millonarios y ya fue anunciado oficialmente como refuerzo para el 2026.

Además, Samy Merheg, el joven delantero que se destacó a lo largo de la temporada, también se despidió de la hinchada.