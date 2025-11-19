CANAL RCN
Deportes

Giro radical para un tradicional equipo del Fútbol Profesional Colombiano: fue vendido

Mediante un comunicado oficial, el club reveló cuándo se conocerá la identidad de sus nuevos dueños.

Foto: Dimayor.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
11:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 19 de noviembre, sobre las 10:51 de la mañana, se confirmó que un tradicional equipo del Fútbol Profesional Colombiano cambió de dueño.

Se trata del Deportivo Pereira, que se encuentra enfrentando una profunda crisis económica y, de hecho, por adeudarles varios sueldos a sus jugadores, tuvo que terminar jugando la fase de 'todos contra todos' con sus juveniles.

¡OFICIAL! Otro tradicional equipo del FPC dice adiós
RELACIONADO

¡OFICIAL! Otro tradicional equipo del FPC dice adiós

En medio de esa realidad, el Ministerio de Trabajo ordenó que el club suspendiera las labores y, posteriormente, abrió una investigación sancionatoria por desacato e incumplimiento.

No obstante, el Ministerio del Deporte aún no le ha quitado el reconocimiento deportivo y, en consecuencia, en búsqueda de una solución, el club cambió de propietario y lo comunicó a través de sus redes oficiales.

Deportivo Pereira fue vendido: así se entregó la noticia

En un breve comunicado de este 19 de noviembre, el Deportivo Pereira aclaró que ya finalizó la operación en la que pasó a tener un nuevo dueño.

"El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que el club cuenta con un nuevo propietario", se comenzó planteando.

"Por tal motivo, el jueves 27 de noviembre, a las 10:00 a.m., en rueda de prensa ante los medios de comunicación, se dará a conocer la identidad de la empresaria propietaria", se concluyó.

Deportivo Pereira, en medio de su crisis financiera y deportiva, perdió a Carlos Darwin Quintero

Luego de que el Deportivo Pereira comenzó a deberles salarios a los jugadores, varios de ellos tomaron la decisión de acabar la relación laboral.

Supersociedades somete a control al Deportivo Pereira por crisis económica y jurídica
RELACIONADO

Supersociedades somete a control al Deportivo Pereira por crisis económica y jurídica

Fue así como Carlos Darwin Quintero analizó nuevas ofertas en el medio local y, finalmente, llegó a un acuerdo con Millonarios y ya fue anunciado oficialmente como refuerzo para el 2026.

Además, Samy Merheg, el joven delantero que se destacó a lo largo de la temporada, también se despidió de la hinchada.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Fechas y posibles rivales de élite

Mundial de fútbol

¡Atención! Poderosa selección podría quedarse sin director técnico justo antes del Mundial 2026

Países Bajos

El llamativo caso de Curazao rumbo al Mundial 2026: ¿Por qué ningún jugador nació en la isla?

Otras Noticias

Viral

¿Amor a la vista?: Altafulla es viral tras protagonizar peculiar escena en medio de concierto

El cantante barranquillero es viral tras protagonizar un inquietante video en el que una mujer lo observa detenidamente.

Artistas

Giovanny Ayala rompió el silencio tras el secuestro de su hijo: esto dijo

El artista se pronunció a través de las redes sociales y envió un contundente mensaje.

Enfermedades

Estados Unidos reporta cepa de gripe aviar nunca antes vista en humanos

Artistas

Reconocido influencer fue asesinado en un hecho sicarial: esto se reportó

Dólar

Dólar en Colombia bajó este 19 de noviembre y volvió a tocar mínimos históricos