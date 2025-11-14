¡OFICIAL! Otro tradicional equipo del FPC dice adiós

En la mañana de este 14 de noviembre de 2025, se conoció una noticia que ha causado sorpresa en el Fútbol Profesional Colombiano.

A través de un comunicado oficial, el Atlético Huila confirmó que se va de Neiva debido a la imposibilidad de jugar en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Sin embargo, el club no solo cambiará de sede, sino que también dejará atrás el tradicional nombre con el que ha sido reconocido a lo largo de la historia.

Oficial: Atlético Huila dice adiós y cambia de sede y de nombre

Sobre las 10:41 de la mañana de este 14 de noviembre de 2025, Atlético Huila, mediante un comunicado de prensa, confirmó que ya solicitó ante Dimayor su traslado de sede.

"Como es de conocimiento público, el club atraviesa una compleja e involuntaria coyuntura derivada del cierre y posterior inhabilitación del estadio Guillermo Plazas Alcid. Desde que el municipio de Neiva dio a conocer el informe oficial que impide contar con público en dicho escenario, la junta directiva ha venido trabajando de forma constante en la búsqueda y evaluación de todas las alternativas que, con responsabilidad, permitan la viabilidad y sostenibilidad de nuestro proyecto deportivo", comenzó afirmando Atlético Huila.

"Tras un profundo análisis de esta crisis, se ha tomado la difícil decisión de solicitar a la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, el traslado de nuestra sede al municipio de Yumbo, Valle del Cauca, solicitud que se presentó una vez alcanzado un acuerdo con dicha administración municipal. De igual manera, informarnos que, al recibir la aprobación por parte de DIMAYOR y en cumplimiento a un escrito requerimiento del municipio de Yumbo, el club no disputará sus partidos en el nuevo emplazamiento bajo el nombre Atlético Huila", se agregó.

¿Por qué fue inhabilitado el estadio Guillermo Plazas Alcid, histórica casa del Atlético Huila?

La razón por la que el estadio Guillermo Plazas Alcid no puede ser usado es porque se encontraron graves fallas estructurales en las tribunas.

Por lo tanto, debido a que se considera que no garantiza las condiciones mínimas de seguridad para los futbolistas y los hinchas, se inhabilitó.