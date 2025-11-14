Supersociedades somete a control al Deportivo Pereira por crisis económica y jurídica

La Superintendencia de Sociedades anunció este viernes la apertura de una actuación administrativa para someter a control a la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A., tras identificar una situación crítica de orden económico, contable y jurídico.

El control es el máximo nivel de vigilancia societaria que ejerce la entidad, de carácter preventivo, con el objetivo de preservar la empresa como unidad productiva y fuente de empleo. La medida no implica toma de posesión ni coadministración, y la compañía mantiene su autonomía, aunque con las limitaciones previstas en la Constitución y la ley.

La Superintendencia aclaró que esta decisión tampoco afecta los derechos de propiedad de los accionistas, pues recae exclusivamente sobre la sociedad en los términos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

La medida busca proteger la estabilidad del Deportivo Pereira y sus trabajadores

El superintendente Billy Escobar Pérez señaló que la misión de la entidad es “contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, mediante acciones preventivas, de acompañamiento y supervisión”.

Añadió que, ante riesgos que comprometen el interés general, el deber institucional es actuar oportunamente, más aún tratándose de un club de fútbol profesional con relevancia en la economía nacional.

Con esta medida, la Supersociedades busca garantizar la estabilidad del Deportivo Pereira, reconocido equipo del fútbol colombiano, y proteger los intereses de trabajadores, accionistas y demás grupos vinculados a la organización.

El Deportivo Pereira no ha emitido un comunicado oficial hasta el momento en sus redes sociales tras la decisión de la Supersociedades.

La advertencia del Ministerio de Trabajo al Deportivo Pereira

A esta decisión se suma la advertencia emitida el 13 de noviembre por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien afirmó en su cuenta de X que el Deportivo Pereira continúa bajo investigación para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de sus jugadores.

“Desde el MinTrabajo seguiremos actuando, requiriendo y realizando las investigaciones necesarias para garantizar, de forma preventiva, el pago de la seguridad social, los salarios adeudados y el restablecimiento pleno de sus derechos, así como el cumplimiento de la ley laboral en todo el país. Si bien la prioridad es que se cumplan las obligaciones con los jugadores, las sanciones correspondientes serán emitidas en caso de persistir los incumplimientos”, afirmó Sanguino.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales destacó ese mismo día la decisión del plantel profesional del Deportivo Pereira al “negarse a disputar los últimos cuatro partidos de la Liga, en respuesta a los reiterados incumplimientos del club en el pago de sus obligaciones laborales”.