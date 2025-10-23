¿Desaparecerá el Deportivo Pereira? Mindeporte hace claridad sobre el reconocimiento deportivo del club

El Ministerio del Deporte emitió un comunicado oficial para aclarar los rumores sobre una supuesta revocatoria del reconocimiento deportivo al Deportivo Pereira por las deudas existentes con el plantel de futbolistas profesionales.

El mecanismo funciona así: cuando un club profesional en Colombia incumple obligaciones laborales —por ejemplo, el pago de salarios o los aportes a la seguridad social por más de 60 días— el Ministerio del Deporte puede iniciar un proceso administrativo sancionatorio que deriva en la suspensión del reconocimiento deportivo.

Mientras el reconocimiento esté suspendido, el club queda impedido de participar en las competencias organizadas por División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor). Si el incumplimiento persiste o se reincide, puede llevar a la revocatoria definitiva del reconocimiento deportivo.

Comunicado del Ministerio del Deporte

Según la entidad, no existe una decisión definitiva y el club mantiene su reconocimiento vigente, aunque enfrenta un proceso administrativo sancionatorio.

“El Ministerio del Deporte se permite aclarar a la opinión pública que no ha revocado el reconocimiento deportivo del Club Deportivo Pereira”, indicó la cartera en el comunicado.

El organismo reiteró que cualquier sanción solo podrá aplicarse una vez se cumplan todas las etapas del proceso, en garantía del debido proceso, la legalidad, la publicidad y la presunción de inocencia.

El club enfrenta sanciones y paro de jugadores por incumplimientos laborales

Pese a mantener su reconocimiento deportivo, el Deportivo Pereira atraviesa una crisis administrativa y laboral. Durante 2025, el equipo ha incumplido los pagos salariales y aportes a la seguridad social, situación que llevó a los jugadores a detener actividades.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) respaldó públicamente la decisión del plantel:

“Los futbolistas del Deportivo Pereira no disputarán el próximo partido programado debido a los incumplimientos en las obligaciones laborales por parte del club”, indicó el gremio.

Según Acolfutpro, los jugadores no cuentan con garantías mínimas para ejercer su labor de forma digna y segura, ya que el club ha incumplido convenios deportivos y pagos mensuales. Como consecuencia, varios futbolistas y sus familias han sido suspendidos de los servicios de salud.

Qué sigue para el Deportivo Pereira

Ante esta situación, se prevé que el Deportivo Pereira deba afrontar su siguiente encuentro con un equipo sub-20, con el fin de evitar sanciones mayores y la pérdida de puntos por inasistencia. El partido está programado para el viernes 24 de octubre frente a Águilas Doradas, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El Ministerio del Deporte enfatizó su compromiso con la transparencia y con el cumplimiento de la normatividad vigente, mientras continúa el proceso sancionatorio contra la dirigencia del club.