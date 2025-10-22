Confirman desde cuándo se implementarán los ascensos y descensos en la Primera C en Colombia
Con la aprobación inminente de la Primera C colombiana, el fútbol profesional en Colombia podría revolucionar su sistema de ascenso y descenso.
08:39 p. m.
El fútbol colombiano vive un momento de cambio. La creación de la Primera C se presenta como una respuesta estructural ante una organización que durante décadas ha carecido de una tercera categoría profesional.
Según Álvaro González, presidente de Difútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, “el ascenso y el descenso en el fútbol nacional es necesario” porque somos “de los poquitísimos países del mundo que no tenemos mínimo cuatro categorías” en el fútbol profesional, comentó a Win Sports.
¿Qué contempla la creación de la Primera C?
La propuesta de Primera C contempla que en 2026 se realice un campeonato nacional de esta categoría. Tanto el campeón como el subcampeón serán invitados a enfrentarse con equipos de la categoría B, iniciando así el proceso de ascenso.
- El proyecto ya está “prácticamente aprobado” por la Federación Colombiana de Fútbol y la asamblea de entidades vinculadas.
- En 2027 se espera que se cristalice el sistema de ascenso y descenso entre C y B, y posteriormente entre B y C de forma reglamentada.
- La clave: competitividad, ampliación de la base deportiva y movilidad entre categorías.
Retos y respaldo del sistema deportivo
Aunque la idea cuenta con el respaldo de organismos como la FCF, la Dimayor y Difútbol, los desafíos son considerables:
- Financiamiento: según el presidente de DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, “se necesita lo económico” para que la categoría C sea viable.
- Liderazgo institucional: González criticó el retraso del fútbol colombiano en su estructura como producto de una dirigencia deportiva y un gobierno que han faltado al impulso.
- Profesionalización real: aunque existe una tercera división amateur, la transición a una categoría profesional exige reglamentos, licencias y recursos adecuados.