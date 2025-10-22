Confirman desde cuándo se implementarán los ascensos y descensos en la Primera C en Colombia

El fútbol colombiano vive un momento de cambio. La creación de la Primera C se presenta como una respuesta estructural ante una organización que durante décadas ha carecido de una tercera categoría profesional.

Según Álvaro González, presidente de Difútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, “el ascenso y el descenso en el fútbol nacional es necesario” porque somos “de los poquitísimos países del mundo que no tenemos mínimo cuatro categorías” en el fútbol profesional, comentó a Win Sports.

¿Qué contempla la creación de la Primera C?

La propuesta de Primera C contempla que en 2026 se realice un campeonato nacional de esta categoría. Tanto el campeón como el subcampeón serán invitados a enfrentarse con equipos de la categoría B, iniciando así el proceso de ascenso.

El proyecto ya está “prácticamente aprobado” por la Federación Colombiana de Fútbol y la asamblea de entidades vinculadas.

En 2027 se espera que se cristalice el sistema de ascenso y descenso entre C y B, y posteriormente entre B y C de forma reglamentada.

La clave: competitividad, ampliación de la base deportiva y movilidad entre categorías.

Retos y respaldo del sistema deportivo

Aunque la idea cuenta con el respaldo de organismos como la FCF, la Dimayor y Difútbol, los desafíos son considerables: