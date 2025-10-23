Millonarios quiere romper el mercado: iría tras figura de Santa Fe para el 2026

El mercado de fichajes aún no inicia oficialmente en el fútbol colombiano, pero los rumores ya comienzan a mover el ambiente en Bogotá.

Millonarios, que atraviesa un semestre complicado y con pocas opciones de clasificar, ya estaría planificando una reestructuración para 2026.

Entre los nombres que suenan con fuerza aparece uno que ha generado sorpresa entre los hinchas: Harold Santiago Mosquera, actual figura de Independiente Santa Fe.

Millonarios busca repatriar a un viejo conocido

El atacante, recordado por su paso exitoso con Millonarios entre 2016 y 2018, vive un gran momento con Santa Fe, equipo con el que fue clave en la obtención de la décima estrella en 2025.

Sin embargo, su contrato con el conjunto cardenal termina en diciembre de 2025, lo que abre la puerta a posibles negociaciones.

De acuerdo con el periodista deportivo Óscar Ostos, Santa Fe ya inició conversaciones para renovar su vínculo, teniendo en cuenta que el equipo disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Aun así, Millonarios presentaría una oferta económica más atractiva, buscando tentar al jugador con un regreso al club que lo vio brillar en sus primeros años como profesional.

Un fichaje que encendería el clásico capitalino

De concretarse la operación, el extremo vallecaucano volvería a vestir la camiseta embajadora, con la que fue campeón en 2017, y reforzaría un plantel que busca volver al protagonismo en la Liga BetPlay 2026.

Por su parte, Santa Fe ya comenzaría conversaciones con el extremo que ya entró al corazón de la mayoría de los hinchas carrdenales.