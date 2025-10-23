CANAL RCN
Deportes

Millonarios quiere romper el mercado: iría tras figura de Santa Fe para el 2026

Millonarios prepara una oferta por Harold Santiago Mosquera, figura de Santa Fe y campeón con el azul, que termina contrato en diciembre de 2025.

Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
09:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mercado de fichajes aún no inicia oficialmente en el fútbol colombiano, pero los rumores ya comienzan a mover el ambiente en Bogotá.

DT de la Selección Colombia Sub-20 defendió a Neyser Villarreal y aclaró su ausencia en Millonarios
RELACIONADO

DT de la Selección Colombia Sub-20 defendió a Neyser Villarreal y aclaró su ausencia en Millonarios

Millonarios, que atraviesa un semestre complicado y con pocas opciones de clasificar, ya estaría planificando una reestructuración para 2026.

Entre los nombres que suenan con fuerza aparece uno que ha generado sorpresa entre los hinchas: Harold Santiago Mosquera, actual figura de Independiente Santa Fe.

Millonarios busca repatriar a un viejo conocido

El atacante, recordado por su paso exitoso con Millonarios entre 2016 y 2018, vive un gran momento con Santa Fe, equipo con el que fue clave en la obtención de la décima estrella en 2025.

¿Por qué Millonarios no realizó minuto de silencio por Miguel Russo? Hinchas expresaron su indignación
RELACIONADO

¿Por qué Millonarios no realizó minuto de silencio por Miguel Russo? Hinchas expresaron su indignación

Sin embargo, su contrato con el conjunto cardenal termina en diciembre de 2025, lo que abre la puerta a posibles negociaciones.

De acuerdo con el periodista deportivo Óscar Ostos, Santa Fe ya inició conversaciones para renovar su vínculo, teniendo en cuenta que el equipo disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Aun así, Millonarios presentaría una oferta económica más atractiva, buscando tentar al jugador con un regreso al club que lo vio brillar en sus primeros años como profesional.

Un fichaje que encendería el clásico capitalino

De concretarse la operación, el extremo vallecaucano volvería a vestir la camiseta embajadora, con la que fue campeón en 2017, y reforzaría un plantel que busca volver al protagonismo en la Liga BetPlay 2026.

¿Hernán Torres seguirá dirigiendo a Millonarios? El técnico se pronunció tras empate con Bucaramanga
RELACIONADO

¿Hernán Torres seguirá dirigiendo a Millonarios? El técnico se pronunció tras empate con Bucaramanga

Por su parte, Santa Fe ya comenzaría conversaciones con el extremo que ya entró al corazón de la mayoría de los hinchas carrdenales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lionel Messi

¿Messi vuelve al fútbol argentino? Este será su nuevo club a partir de 2026

Selección Colombia

DT de la Selección Colombia Sub-20 defendió a Neyser Villarreal y aclaró su ausencia en Millonarios

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Otras Noticias

Yina Calderón

¿Westcol tomará acciones legales contra Yina Calderón? Esto respondió

A través de una transmisión en vivo, Westcol dejó claro que no quiere ninguna relación con Yina Calderón.

La Calera

Peaje cerca a Bogotá ya no deberá pagarse por orden judicial: estas son las razones

Las razones jurídicas que llevaron a suspender el cobro de un peaje clave en el nororiente de Bogotá.

Boyacá

¿Falta de personal influyó en la fuga de ‘El Diablo’ de la cárcel de Cómbita?

Francia

¿Tiempo de sobra? Video de cómo se fugaron ladrones que robaron el museo de Louvre

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud