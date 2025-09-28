El Clásico RCN 2025 concluyó con una batalla de película: ¡se definió el campeón!

El Clásico RCN 2025 llegó a su gran cierre este domingo 28 de septiembre con una jornada vibrante que mantuvo en suspenso a todos los aficionados. La última etapa, una exigente contrarreloj individual, puso frente a frente a los dos grandes protagonistas de la competencia: Diego Camargo, líder de la clasificación general, y Wilson Peña, su inmediato perseguidor a solo 39 segundos.

Desde el primer kilómetro, Peña demostró que no estaba dispuesto a rendirse. Con una gran potencia en las piernas, marcó el mejor tiempo de la fracción con 25 minutos y 29 segundos, lo que encendió las alarmas en el campamento del Team Medellín y obligó a Camargo a realizar una presentación impecable para defender el liderato.

Un pinchazo que casi cambia la historia

Cuando parecía que Camargo controlaba su ventaja, el drama apareció a tan solo dos kilómetros de la meta. El zipaquireño sufrió un pinchazo en la llanta trasera de su bicicleta, lo que le obligó a solicitar el cambio de máquina. Sin embargo, el proceso no fue inmediato: las señales al vehículo de asistencia no fueron claras y la maniobra terminó costándole cerca de 15 segundos, aumentando la tensión en la jornada final.

A pesar del contratiempo, el líder no se dio por vencido. Con determinación, aceleró al máximo en los últimos metros, enfrentando el duro ascenso que conduce al Cristo Rey, un tramo que exige concentración extra por su superficie de losetas y su elevada pendiente.

Triunfo con sabor a épica

Camargo detuvo el cronómetro en 25 minutos y 57 segundos, tiempo suficiente para mantener la camiseta de líder por apenas 11 segundos sobre Peña, quien finalizó segundo en la general. La estrecha diferencia le dio un toque épico a esta edición del Clásico RCN, que se recordará por su emocionante desenlace y por la resistencia de un campeón que supo sobreponerse a la adversidad para levantar el trofeo.