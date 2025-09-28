CANAL RCN
Deportes

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 9 del Clásico RCN 2025, hoy domingo 28 de septiembre: sígala en directo

Este domingo 28 de septiembre se disputa la última etapa del Clásico RCN. Vea la etapa 9 del Clásico RCN aquí.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
08:44 a. m.
Este domingo 28 de septiembre se disputa la última etapa del Clásico RCN, una de las carreras más importantes del calendario ciclístico colombiano, que ha recorrido varias regiones del país y ha mantenido en vilo a los aficionados. Tras días de competencia en carreteras exigentes, el turno final será en la ciudad de Cali, que recibirá a los pedalistas con un recorrido que promete espectáculo y definiciones dramáticas en la clasificación general.

El primer corredor tomará la partida a las 9:15 de la mañana, hora colombiana, según la información oficial de la organización. Será un día de máxima tensión, pues el esfuerzo individual marcará quién se lleva el título de esta edición 2025 de la carrera radial más importante del país.

RELACIONADO

Diego Camargo, líder sólido en la general

Diego Camargo, corredor del Team Medellín, llega a esta última fracción como líder de la clasificación general, con una ventaja de 39 segundos sobre Wilson Peña, de Sistecrédito. Todo indica que el título se definirá entre ellos dos, ya que el tercer clasificado se encuentra a más de un minuto de diferencia.

Camargo ha mostrado regularidad en las etapas de montaña y fortaleza en los embalajes, lo que lo convierte en el gran favorito para consagrarse campeón. Sin embargo, en la contrarreloj individual no hay margen de error: cualquier despiste puede costar caro y Peña ha demostrado que tiene la potencia suficiente para luchar hasta el último kilómetro.

Contrarreloj decisiva hasta el Cristo Rey

La etapa se disputará bajo la modalidad de contrarreloj individual, partiendo desde la Unidad Deportiva Alberto Galindo y finalizando en el icónico Cristo Rey, uno de los puntos turísticos más importantes de la capital vallecaucana. El recorrido pondrá a prueba la resistencia de los ciclistas, especialmente en el ascenso final, donde se podría definir la carrera por cuestión de segundos.

RELACIONADO

Los aficionados caleños se preparan para acompañar a los pedalistas en esta última cita que podría coronar a un nuevo campeón y cerrar con broche de oro una edición del Clásico RCN que ha brindado espectáculo, emoción y un gran nivel deportivo.

