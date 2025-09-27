🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 8 del Clásico RCN 2025, hoy sábado 27 de septiembre: sígala en directo

El Clásico RCN Sistecrédito 2025 entra en su fase definitiva y la tensión aumenta en el pelotón. Este sábado 27 de septiembre, los aficionados al pedal tienen una cita imperdible con la octava jornada de la competencia: una etapa de transición crucial y con pronóstico de embalaje masivo.

Prepárese y sígala en directo para no perderse ningún detalle de un recorrido que promete emociones rápidas.

Etapa 8 del Clásico RCN Sistecrédito 2025 en vivo

Tras la agotadora jornada de montaña que consagró a Sebastián Castaño como vencedor de la séptima fracción entre Villamaría y Pereira, la caravana se alista para un radical cambio de libreto.

Con Diego Camargo afianzado en el liderato general, la atención se desplaza hoy 27 de septiembre a los especialistas en el sprint.

Recorrido de la etapa 8 del Clásico RCN Sistecrédito 2025

La penúltima etapa, completamente llana, se extiende por 135,9 kilómetros desde la capital de Risaralda hasta la Basílica de Buga, en el Valle del Cauca.

Esta característica topográfica elimina cualquier posibilidad de ataque de los escaladores y pone en el foco a los trenes de lanzamiento, listos para un final explosivo. La transmisión de la etapa 8 del Clásico RCN 2025 en vivo iniciará a partir de las 10:55 a.m.

El banderazo de salida está programado desde el Parque Olaya, en Pereira. La ruta tocará puntos clave como Cartago, Tuluá y Bugalagrande, previendo que la llegada se consume cerca del mediodía en el emblemático Parque Santa Bárbara de Buga.

Los equipos de los embaladores no querrán dejar escapar una de las últimas oportunidades de lucimiento.

Sígala en directo, la cobertura completa estará disponible a través de la señal de Canal RCN y su aplicación, además de Antena 2 y Deportes RCN, con la narración especializada de Mario Sábato y el análisis técnico de Juan Charry.