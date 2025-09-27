CANAL RCN
Deportes Video

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 8 del Clásico RCN 2025, hoy sábado 27 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 8 del Clásico RCN 2025 este 27 de septiembre.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
07:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Clásico RCN Sistecrédito 2025 entra en su fase definitiva y la tensión aumenta en el pelotón. Este sábado 27 de septiembre, los aficionados al pedal tienen una cita imperdible con la octava jornada de la competencia: una etapa de transición crucial y con pronóstico de embalaje masivo.

Comenzó el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: estos son los colombianos que competirán
RELACIONADO

Comenzó el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: estos son los colombianos que competirán

Prepárese y sígala en directo para no perderse ningún detalle de un recorrido que promete emociones rápidas.

Etapa 8 del Clásico RCN Sistecrédito 2025 en vivo

Tras la agotadora jornada de montaña que consagró a Sebastián Castaño como vencedor de la séptima fracción entre Villamaría y Pereira, la caravana se alista para un radical cambio de libreto.

Con Diego Camargo afianzado en el liderato general, la atención se desplaza hoy 27 de septiembre a los especialistas en el sprint.

Recorrido de la etapa 8 del Clásico RCN Sistecrédito 2025

La penúltima etapa, completamente llana, se extiende por 135,9 kilómetros desde la capital de Risaralda hasta la Basílica de Buga, en el Valle del Cauca.

Tadej Pogacar vs. Remco Evenepoel: hora y dónde ver el Mundial de Ciclismo en Colombia
RELACIONADO

Tadej Pogacar vs. Remco Evenepoel: hora y dónde ver el Mundial de Ciclismo en Colombia

Esta característica topográfica elimina cualquier posibilidad de ataque de los escaladores y pone en el foco a los trenes de lanzamiento, listos para un final explosivo. La transmisión de la etapa 8 del Clásico RCN 2025 en vivo iniciará a partir de las 10:55 a.m.

El banderazo de salida está programado desde el Parque Olaya, en Pereira. La ruta tocará puntos clave como Cartago, Tuluá y Bugalagrande, previendo que la llegada se consume cerca del mediodía en el emblemático Parque Santa Bárbara de Buga.

Los equipos de los embaladores no querrán dejar escapar una de las últimas oportunidades de lucimiento.

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 7 del Clásico RCN 2025, hoy viernes 26 de septiembre: sígala en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 7 del Clásico RCN 2025, hoy viernes 26 de septiembre: sígala en directo

Sígala en directo, la cobertura completa estará disponible a través de la señal de Canal RCN y su aplicación, además de Antena 2 y Deportes RCN, con la narración especializada de Mario Sábato y el análisis técnico de Juan Charry.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia vs. Arabia Saudita, debut del Mundial sub-20: fecha, hora y TV

Fútbol

Ramón Jesurún lanzó fulminante dardo a Bogotá y la bajó del bus para ser sede de la Selección Colombia

Mundial de fútbol

¡Inicia el Mundial sub-20! Estos son los partidos que se verán por RCN en la primera ronda

Otras Noticias

Rusia

Rusia sigue tomando territorio ucraniano cerca de la frontera

El este de Ucrania se ha transformado luego de que la mayoría de sus habitantes fueran desplazados y los centros urbanos quedaran en ruinas.

Ibagué

Prohibido maltratar: agentes de tránsito en Ibagué viven un infierno dentro y fuera de la institución

Los malos tratos y "castigos" en contra de oficiales habrían llevado al límite a un uniformado que intentó quitarse la vida con veneno para ratas.

Masterchef Celebrity Colombia

Remezón en la cocina de Masterchef Celebrity: inesperado regreso de participante eliminado

Finanzas personales

Esto sucede con el dinero de las cuentas bancarias de una persona que fallece: téngalo en cuenta

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos