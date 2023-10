Diego Corredor explotó contra arbitraje del FPC: "Es lamentable el rendimiento de Bismark"

Atlético Huila está a punto de recibir un golpe durísimo. A pesar de la ilusión que creció hace unos meses con la compra del club por parte del grupo empresarial ecuatoriano dueño de Independiente del Valle y de los buenos fichajes realizados en el último periodo de transferencias, el equipo no mejoró y está muy cerca de consumar su descenso a segunda división.

El cuadro 'opita' perdió este domingo 2-0 en su visita al Independiente Medellín, y con eso continúa en la última casilla de la tabla del descenso y con un panorama muy complicado para salir. Quedan cuatro fechas y aunque las matemáticas dan para salvarse, es prácticamente imposible que eso ocurra.

Aunque fue justa la victoria del 'poderoso' desde el punto de vista analítico, sí quedan muchas dudas en la sanción del penal que derivó en el segundo gol. El árbitro Bismark Santiago, tras revisar la jugada en el VAR, ratificó mano de Sebastián Hernández cuando saltó a la disputa por el balón en un tiro de esquina. No obstante, queda la sensación que el volante no podía quitar el brazo y que antes intentó evadir el golpe del balón, que pareciera fue accidental y no intencional.

Diego Corredor explotó contra el arbitraje del FPC

Ante esa situación, Diego Corredor criticó con dureza al arbitraje en el FPC, pues aseguró que el Huila ha sido perjudicado en los últimos partidos, y también habló específicamente del trabajo de Bismark Santiago, del que dijo que viene en un "lamentable rendimiento".

"Primero reconocer que entramos dormidos, nos hacen un gol muy temprano. Después generamos opciones de gol claras para merecer algo más en la primera parte", dijo en un primer momento en rueda de prensa, siendo autocrítico con el juego del Huila en el primer tiempo.

"Es lamentable el rendimiento de Bismark Santiago"

Luego, arremetió contra el arbitraje: "Hay un tema que cambia el partido y es la decisión del árbitro en el penal. Reconozco que entramos dormidos, pero la decisión de Bismark es equivocada y nos perjudica".

Y añadió sobre las polémicas decisiones en contra de manera reiterativa: "Venimos así varias fechas y uno pide justicia, un buen arbitraje y es lamentable el rendimiento de Bismark Santiago. El penal no fue penal, la apreciación de él no es correcta porque da unas explicaciones que no son".

Atlético Huila es último en la tabla del descenso a falta de cuatro jornadas para el final del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay. Para salvarse, necesita lograr los 12 puntos y que Jaguares no sume ningún punto.