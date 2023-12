Diego Novoa mostró su felicidad por vestir los colores de Millonarios: “Es una alegría personal”

Los últimos días para todos los aficionados de Millonarios ha sido bastante movido, teniendo en cuenta que las directivas del conjunto azul dieron a conocer las nuevas incorporaciones que tendrán la posibilidad de disputar la Copa Libertadores del 2024 con el conjunto que dirige Alberto Gamero.

Una de las incorporaciones que no ha sido del gusto de los aficionados bogotanos es el de Diego Novoa, arquero que llegó procedente del América de Cali y que ha sido resistido por un sector de la hinchada de Millonarios, teniendo en cuenta lo acontecido con el guardameta en años anteriores mientras enfrentaba al equipo azul.

Felicidad de Diego Novoa por llegar a Millonarios

Diego Novoa, ante los diversos comentarios que se han hecho públicos en las redes sociales, conversó con el Vbar de Caracol Radio y mostró su felicidad al llegar al equipo del cual es hincha, contando detalles de cómo se estableció el contacto para que vistiera la camiseta de Millonarios para la próxima temporada.

“La voluntad de Dios así lo puso. Estábamos muy contentos en Cali, felices, viviendo cosas nuevas en nuestra carrera y que todo hacía parte del crecimiento y aprendizaje, tuvimos que tomar una decisión y se dio mi salida. Coincidió con esta oportunidad, de regresar a Bogotá y más con el equipo con el que creció uno alentando. Es una alegría familiar, personal y deportiva”, dijo Diego Novoa.

Además, dejó claro como se presentó el contacto entre el cuerpo técnico de Millonarios con su entorno, afirmando que todo fue fácil por la sinceridad que hubo entre ambas partes, además del deseo de vestir la camiseta de uno de los más grandes del fútbol colombiano.

“Una vez se hizo oficial mi salida de América, yo salgo de la ciudad y voy a Bogotá y en el viaje recibo la llamada del entrenador de arqueros, explicándome la situación, bajo qué condiciones podía llegar a Millonarios y yo acepté todo, ellos fueron muy sinceros conmigo. Tengo las condiciones, mi experiencia lo avala para poder ir a un club como Millonarios. A nivel familiar le voy a cumplir el sueño a muchos de mi familia que siempre quisieron verme en Millonarios”, añadió Diego Novoa.

Diego Novoa y su estadía en el América de Cali

Por otro lado, Diego Novoa mostró cómo fueron esos momentos hostiles que vivió en la ciudad de Cali, luego de que muchos aficionados del equipo escarlata no estuvieran de acuerdo con su presencia en algunos partidos.

“El tiempo en América fue valioso, porque no cambié mi esencia, seguí trabajando y entrenando al 100. A veces sentía que muchas cosas eran injustas, pero en el fútbol la justicia poco se ve. Yo seguía preparándome y sabía que Dios me iba a abrir una puerta, anhelaba que fuera en América, para poder revertir la situación y el ambiente que generó alrededor mío. No se pudo dar y ahora tengo una nueva oportunidad en mi vida, que alegra muchos corazones y ahora hay un motivo para una acción. Estoy arrancando de cero y me siento como si fuera a debutar, como si fuera mi primer día en el fútbol”.