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¿Leonel Álvarez tendría un nuevo ciclo en el DIM? Esto es lo que se sabe

El equipo antioqueño se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico y en la prensa circula el nombre de un 'viejo conocido'.

Leonel Álvarez DIM
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
05:30 p. m.
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Independiente Medellín se mantiene en la búsqueda de su nuevo director técnico tras la reciente salida del técnico Alejandro Restrepo y mientras compiten en Copa Libertadores con un entrenador interino. En medio de los rumores, apareció el nombre de un viejo conocido.

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Se trata de Leonel Álvarez, quien hasta hace algunas semanas se desempeño como el DT de Atlético Bucaramanga. Aunque el antioqueño ya no dirige al 'Leopardo', todavía no se ha oficializado del todo su salida con temas contractuales por resolver.

¿Llegará Leonel Álvarez al DIM?

Versiones de prensa indicaron que el técnico había llegado a un preacuerdo para la vinculación de Leonel Álvarez, incluso mencionando que estuvo en las instalación del club pensando en lo que será su próximo reto como entrenador.

Sin embargo, se reveló que Álvarez habría rechazado la oferta, a pesar de que habría una cifra importante de por medio para concretar su llegada. Así lo informó Juan Felipe Cadavid de Fútbol RCN, añadiendo que había sobre la mesa dos años de contrato.

De momento, todo parece indicar que en el Medellín están analizando otras opciones, a pesar de que el exjugador de la Selección Colombia era la prioridad.

Habrá que esperar a que alguna de las partes involucradas en la negociación emitan una confirmación oficial con relación a esta posibilidad en el mercado del fútbol colombiano. Es importante señalar que la Liga BetPlay en el segundo semestre comenzará después de la Copa del Mundo.

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