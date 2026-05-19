Deportes Tolima fue goleado en Chile y complicó su clasificación en Copa Libertadores

Se presentó un fuerte revés para Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026 este 19 de mayo, pues el equipo soñaba con clasificar anticipadamente a octavos de final, pero terminaron cayendo por 3-0 ante Coquimbo Unido en Chile, complicando las cuentas del equipo.

En caso de que los dirigidos por Lucas González sumaran los 3 puntos, podrían meterse a la próxima ronda con una fecha restante, siempre y cuando se diera un resultado favorable en el duelo entre Nacional de Uruguay y Universitario de Perú (empate o victoria de Nacional).

Ahora, con este resultado, el equipo se complicó y ahora tiene en riesgo incluso la eventual clasificación a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Las nuevas cuentas de Deportes Tolima

En la sexta fecha de la fase de grupos, Tolima deberá visitar a Universitario en Lima. De momento, hay muchas variables en las cuentas, mientras no se ha disputado el otro partido del grupo de la fecha 5.

De entrada, el equipo deberá ganar de visitante, pero eso no asegura su clasificación. Por ejemplo, si Nacional hace 6 de 6 en las fechas restantes y supera a Tolima en diferencia de gol, los clasificados serían Coquimbo y el club uruguayo.

Un empate en Perú le beneficiaria siempre y cuando no se presente el escenario donde Nacional termine arrollando en sus rivales en las fechas restantes. Estos 3 goles de diferencia ante Coquimbo, sin duda poner a los hinchas tolimenses a sacar las calculadoras.

Ahora, una derrota en Perú, dejaría a Tolima en serio riesgo incluso si se habla del tercer puesto en Libertadores que da paso a Sudamericana. Con 7 puntos podría quedar colero, siendo el escenario más temido por los 'Pijaos'.